VS melden nieuw mechanisme voor hulpverlening Gaza, zonder Israël

Mike Huckabee, de Amerikaanse ambassadeur in Israël, meldt dat er een nieuw mechanisme komt om humanitaire hulp te verlenen in de Gazastrook. Israël, dat al ruim twee maanden alle noodhulp blokkeert, zal geen rol spelen bij de leveringen, maar wel bij de veiligheid in het gebied.

Ook Hamas zou buiten de regeling worden gehouden.

Volgens Huckabee zijn meerdere partners akkoord gegaan met het mechanisme, maar hij noemde nog niet om welke partners het gaat. Wel zouden er sowieso non-profitorganisaties bij betrokken zijn. De komende dagen moeten meer details bekend worden.

Hulp in Gaza prioriteit

De ambassadeur vertelde tijdens een persconferentie dat de levering van humanitaire hulp in Gaza een prioriteit is voor president Donald Trump. Door de Israëlische blokkade zitten veel hulporganisaties in het gebied zonder voorraden. Er zijn grote tekorten aan onder meer voedsel en medicijnen.

ANP

