KLM vliegt niet meer over Pakistan na Indiase aanvallen: ‘Continu monitoren’

KLM vliegt niet meer over Pakistan. Vluchten worden om het land heen geleid, meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Hierdoor kunnen enkele vluchten die tussen Schiphol en India, Thailand, Maleisië en Singapore vliegen volgens hem „een kleine vertraging” oplopen.

Passagiers worden omgeboekt als dat nodig is, zegt hij. „We werken er hard aan om de gevolgen voor onze passagiers zo klein mogelijk te houden.” Hoe lang de luchtvaartmaatschappij het land mijdt, weet de woordvoerder niet. „We monitoren de situatie continu.”

Dinsdagavond viel India meerdere locaties in Pakistan aan. Daarbij zijn volgens Pakistan zeker 26 mensen omgekomen en 46 mensen gewond geraakt. De actie volgt na dagen van oplopende spanningen om een dodelijke aanval van militanten in de betwiste Himalayavallei van Kasjmir.

Maandag liet KLM weten nog wel over Pakistan te vliegen. Persbureau Reuters meldt dat ook luchtvaartmaatschappijen Thai Airways en Korean Air het luchtruim van Pakistan mijden. Thai Airways zal vluchten naar Europa en Zuid-Azië omleiden en Korean Air doet dat met vluchten tussen Incheon bij Seoul en Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

Meer vliegmaatschappijen vliegen andere route

Steeds meer vliegmaatschappijen vliegen nu om Pakistan heen. Persbureau AFP meldt dat twee vluchten van China Airlines van het Taiwanese Taipei naar Amsterdam en Frankfurt een tussenstop in Bangkok maakten en terugkeerden naar Taipei. Drie andere vluchten van Taipei naar Europa zijn geschrapt. Malaysia Airlines heeft alle vluchten van en naar het Indiase Amritsar opgeschort tot 9 mei en leidde twee vluchten vanuit Kuala Lumpur naar Londen en Parijs om via Doha in Qatar.

Eerder meldden de zustermaatschappij van KLM, Air France, en de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group al Pakistan te mijden „tot nader order”.

