Frankrijk maakt roken in de buurt van kinderen een stuk moeilijker: wat houdt dit in voor jouw vakantie?

Frankrijk voert vanaf 1 juli 2025 een rookverbod in op veel openbare plekken waar kinderen kunnen zijn. Dat is goed om te weten voor Nederlandse vakantiegangers, zeker als je gewend bent aan een sigaret op het strand of in het park. Maar wat verandert er precies? En wat mag je nog wel?

De Franse overheid scherpt het rookbeleid flink aan. Vanaf 1 juli mag er niet meer worden gerookt op stranden, in openbare parken en tuinen, bij sportvelden, bij bushaltes en in de buurt van scholen. Minister van Volksgezondheid Frédéric Valletoux noemt dit een „beschermingsmaatregel voor kinderen”, en benadrukt dat „niet-roken de norm moet worden in de openbare ruimte”.

Boete tot 135 euro voor roken

Het rookverbod is een belangrijke stap binnen de ambitie van Frankrijk om in 2032 een rookvrije generatie te realiseren, schrijft de NOS. Wie toch een sigaret opsteekt op een van de verboden plekken riskeert vanaf 1 juli een boete die kan oplopen tot 135 euro.

„Overal waar kinderen zijn, wordt tabak taboe”, zei minister van Volksgezondheid Catherine Vautrin in een interview met de regionale krant Ouest France. „De rechten van rokers houden op waar de rechten van kinderen op schone lucht in het geding zijn.” Aanleiding voor de maatregel zijn zorgen over de gezondheid van kinderen (en anderen die meeroken).

Gezondheidsrisico’s van roken

Jaarlijks overlijden 75.000 Fransen aan ziekten die het gevolg zijn van roken, zoals hart- en vaatziekten. Het gaat om 200 doden per dag. Een op tien sterfgevallen in Frankrijk is direct of indirect het gevolg van roken. Roken kost de maatschappij bovendien ook veel geld, 156 miljard euro per jaar voor gezondheidszorg, preventiemaatregelen en verloren productiviteit. Nieuwe berekeningen tonen aan dat het uitbannen van roken zo’n 120.000 kankerdiagnoses zou schelen, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKN).

Inmiddels lijkt het de goede kant op te gaan. 23 procent van de Fransen zegt dagelijks een sigaret op te steken, wat een historisch laag percentage is. Van de 17-jarigen zegt 16 procent te roken. In 2017 was dit nog 25 procent.

Wat betekent dit voor jouw vakantie?

Voor veel Nederlanders blijft Frankrijk een favoriete vakantiebestemming. Of je nu kampeert in de Ardèche, de zon opzoekt aan de Côte d’Azur of een stad bezoekt als Bordeaux of Lyon: je zult merken dat je op steeds minder plekken mag roken.

Voor rokers betekent dit dat ze extra alert moeten zijn op waar ze roken. Een sigaret bij een speeltuin of op een druk strand met gezinnen kan al snel tot een boete leiden. Tegelijkertijd biedt de maatregel ook voordelen, vooral voor niet-rokers en gezinnen met jonge kinderen: de openbare ruimte wordt frisser en prettiger voor iedereen. Kinderen moeten met de nieuwe maatregel beschermd worden, want 40 procent is ongewild een passieve meeroker. Dat geldt overigens ook voor je huisdier, schreef Metro onlangs. Ook die rookt ongewild mee.

Wat mag nog wél?

Het rookverbod geldt niet overal. Zo blijft het toegestaan om te roken op het terras van een café of restaurant en op privéterrein, zoals een eigen campingplaats of het balkon van je vakantiehuisje. Daarnaast vallen vapes vooralsnog buiten het verbod, al waarschuwen experts dat dit in de toekomst mogelijk kan veranderen.

Toch loont het de moeite om vooraf bij je accommodatie (camping, hotel, Airbnb) te informeren naar hun specifieke regels. Sommige locaties kiezen er bewust voor om geheel rookvrij te zijn, ook op privéplekken.

Rookbeleid Frankrijk past in brede trend

Voor gezinnen is deze maatregel vooral positief. Geen sigarettenrook meer bij het klimrek of naast je op het strandlaken. Frankrijk sluit zich hiermee aan bij landen als Spanje, waar veel stranden al rookvrij zijn verklaard. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) helpt het zichtbaar terugdringen van roken in de publieke ruimte ook om jonge kinderen te beschermen tegen het ontwikkelen van rookgedrag op latere leeftijd.

Praktische tips voor rokers

Wat als Frankrijk je vakantiebestemming is en je een verstokte roker bent? Dan is het verstandig om van tevoren uit te zoeken waar de rookvrije zones zijn bij jouw bestemming. Informeer op de camping of bij je hotel naar hun rookbeleid. En denk eventueel na over alternatieven, zoals nicotinepleisters of een e-sigaret. Niet alleen voorkom je een boete, maar je maakt je vakantie ook net wat relaxter.

