Engeland sluit transvrouwen uit van vrouwenvoetbal, hoe zit dat in Nederland?

Transvrouwen mogen vanaf 1 juni niet langer deelnemen aan het Engelse vrouwenvoetbal. Deze beslissing van de Engelse voetbalbond FA volgt op een uitspraak van het Britse hooggerechtshof, dat oordeelde dat het geboortegeslacht bepalend is voor de juridische definitie van ‘vrouw’.

De FA herziet zijn beleid nu in het licht van die uitspraak. Op basis van eerdere opvattingen over nationale en internationale wetten binnen en buiten het voetbal mochten transvrouwen van de FA tot nu toe wel uitkomen in het vrouwenvoetbal.

Uitsluitend biologisch geboren vrouwen

„Dit is een complexe kwestie en ons standpunt is altijd geweest dat we het zouden herzien als er een wezenlijke verandering zou zijn in de wet of de wetenschap. Dat gaan we nu doen”, zegt de bond op zijn website.

„We begrijpen dat dit moeilijk is voor mensen die hun favoriete sport willen beoefenen met het geslacht waarmee ze zich identificeren. We nemen contact op met de momenteel actieve transgender vrouwen om de veranderingen uit te leggen”, aldus de FA.

De verandering is een gevolg van een oordeel dat het Britse hooggerechtshof op 9 april dit jaar velde. Het vonniste dat de termen ‘vrouw’ en ‘geslacht’ in de Equality Act 2010 uitsluitend verwijzen naar biologisch geboren vrouwen. De zaak draaide om een Schotse wet die transgender vrouwen met een geslachterkenningscertificaat meetelde voor quota in overheidsbesturen. De rechters verwierpen dat standpunt en stelden dat zo’n interpretatie juridische verwarring schept. Transpersonen blijven volgens het hof wel beschermd tegen discriminatie.

Nederland streeft naar inclusie, maar…

In Nederland zijn de regels niet zo eenduidig. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) benadrukt dat voetbal voor iedereen is, ongeacht genderidentiteit. In samenwerking met NOC*NSF en andere organisaties heeft de KNVB zelfs een handreiking geschreven om sportclubs te ondersteunen bij het creëren van een inclusieve omgeving voor gender- en seksediverse personen.

Toch gaat het hier ook niet altijd goed. In 2024 werd een non-binaire speler van de Amsterdamse club WV-HEDW geschorst omdat die als man geregistreerd stond, maar speelde in een vrouwenteam. Omroep AT5 berichtte destijds over kritiek op de regels van de KNVB. Volgens de voetbalclub zouden die niet aansluiten bij de realiteit van genderdiversiteit.

