Dorp Zwitserland verdwenen onder steenlawine, vloedgolf bedreigt heel dal

Een dorp, in Zwitserland in dit geval, dat voor 90 procent onder een massa steenpuin is verdwenen: het is amper voor te stellen. Toch gebeurde dat deze week, en een nieuwe ramp in het gebied, in de vorm van een vloedgolf, behoort tot de mogelijkheden.

In opgedoken beelden (zie de video hierboven) is te zien hoe het dorp Blatten woensdag bijna helemaal onder een steenlawine is verdwenen.

In Zwitserland brak een groot stuk van een gletsjer af. Dat veroorzaakte een lawine van ijs, modder en stenen in het Lötschental. Blatten was eerder deze maand al ontruimd en werd nu bedolven. Bijna alle huizen zijn verwoest. De evacuatie heeft voorkomen dat er veel doden vielen, maar volgens de Zwitserse omroep SRF wordt wel een persoon vermist.

Met donderend geraas naar beneden gestort

Volgens een woordvoerder van lokale autoriteiten in Zwitserland is „een onvoorstelbare hoeveelheid materiaal met donderend geraas het dal in gestort”. Blatten is een dorpje met zo’n driehonderd inwoners.



🚨 INCREDIBLE: Cows airlifted from Blatten, Switzerland, as a massive landslide threatens the Alpine village! 😱 Over 300 residents & livestock, including 26 cows, 190 sheep, & 20 rabbits, were evacuated since Saturday due to unstable rocks & glacier near Bietschhorn. One… pic.twitter.com/r4bZVYYY29 — PitunisWorld 🌎 (@ScMesab) May 21, 2025

We hebben het dorp verloren, maar niet ons hart.

Beelden van de lawine worden op sociale media veelvuldig gedeeld. Maar ook van de evacuatie eerder, zoals je hierboven de redding van koeien kunt zien. Raphaël Mayoraz, hoofd van de natuurrampendienst, zei op een persconferentie dat nu „het ergste scenario” werkelijkheid is geworden. Ook de burgemeester van Blatten, Matthias Bellwald spreekt van een „onvoorstelbare” gebeurtenis. „We hebben het dorp verloren, maar niet ons hart.” Volgens hem zullen de inwoners er de komende tijd alles aan doen om het dorp weer een toekomst te geven.

Zwitserland vreest vloedgolf

De aardverschuiving die het dorp Blatten deels heeft bedolven, blokkeert de doorstroming van de rivier de Lonza, waardoor een stuwmeer is ontstaan. De vrees in Zwitserland is dat het water straks in een vloedgolf het dal kan instromen. Autoriteiten vrezen dat al het water in één keer vrij kan komen als het puin losschiet. Dat zou overstromingen kunnen veroorzaken in de rest van het dal.

De situatie vraagt om meer evacuaties. Het gevaar dat Steg-Hohtenn en Gampel-Bratsch ook worden getroffen door een stortvloed ijs, modder en stenen is zo groot, dat de inwoners worden gevraagd om hun spullen klaar te hebben zodat ze zo snel mogelijk hun huis kunnen verlaten.

Andere meldingen, bijvoorbeeld over het verkeer op de weg en het spoor in Zwitserland, zijn er nog niet.

