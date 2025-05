Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: mensen in Afghanistan zijn het meest ongelukkige volk ter wereld

Volgens onderzoek van de Universiteit van Toronto zijn Afghanen momenteel het ongelukkigste volk ooit. Sinds de streng religieuze Talibanstrijders in 2021 opnieuw de macht grepen, is de situatie in dat land grimmig.

De Taliban zijn een islamitische extremistische regering. Die groepering was al eerder aan de macht, in de jaren negentig. Het land ging destijds gebukt onder de strikte shariawetgeving. Na de aanslagen van 11 september vielen Amerikaanse troepen het land binnen. Binnen enkele maanden wisten ze de Talibanregering af te zetten. Maar nadat zij vertrokken, hergrepen de Taliban de macht.

Volgens Amnesty International zijn de Taliban verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen. Vooral voor vrouwen en meisjes is het leven zwaar. Vrouwen mogen niet meer naar de middelbare school, zingen, praten in het openbaar of reizen zonder mannelijke begeleider en moeten verplicht een boerka dragen. Thomas Erdbrink legde dit eerder op hartverscheurende wijze vast in Onze man bij de Taliban. Zo sprak hij artiesten nadat muziek werd verboden en sprak hij een groep Afghaanse vrouwen die met gevaar voor eigen leven iedere dag naar een illegale school gaan.

Afghanen het meest ongelukkig

De onderzoekers van de Universiteit van Toronto baseerden zich op gegevens van de Gallup World Poll en de World Database of Happiness. Ze onderzochten hoe Afghanen hun leven beoordeelden in drie perioden: voor de machtsovername (2018-2019), in 2021 en na de herovering door de Taliban in 2022. Met het onderzoek hopen zij de situatie in Afghanistan onder de aandacht te brengen.

In 2022 scoorden de Afghanen gemiddeld 1,28 op een schaal van 0 tot 10 voor levensgeluk. Dat is het laagste cijfer ooit dat wereldwijd is geregistreerd. Hun vooruitzichten zijn nóg somberder. Het cijfer zakt namelijk naar 1,02 als je Afghanen vraagt hoe ze denken dat hun leven er over vijf jaar uit ziet. In 2018, voor de machtsovername van de Taliban, gaven Afghanen hun leven een magere 2,69.

Twee op de drie Afghanen gaven hun leven een score van 0 of 1. In geen enkel ander land en in geen enkel ander jaar sinds 1946 (het begin van de metingen) geven mensen hun leven zo’n laag cijfer. Denemarken en Finland hebben de hoogste gemiddelde scores voor levenstevredenheid (7,83 tot 8,02).

Volgens hoofdonderzoeker Levi Stutzman zijn mensen wereldwijd meestal optimistischer over de toekomst dan over het heden. In Afghanistan is het tegenovergestelde het geval. „De scores voor hoop zijn daar nog lager dan hoe ze hun huidige levenskwaliteit inschatten. Dat is uitzonderlijk en zeer verontrustend.”

Vernietigend effect op welzijn

Het onderzoek wijst uit dat oorlog, politieke chaos en economische rampspoed een vernietigend effect op welzijn hebben „Onze bevindingen laten zien dat geluk niet alleen een individuele keuze of karaktertrek is. Het is voor een groot deel afhankelijk van de structuur in een land: van vrede, basisvoorzieningen, voedselzekerheid en veiligheid.”

Zij zijn het dan ook niet eens met ‘gelukstheorieën’ waarin een kleine rol is weggelegd voor omstandigheden, en intentionele activiteiten als lichaamsbeweging, dankbaarheid en vrijwilligerswerk vooral zouden bijdragen aan geluk.

