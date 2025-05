Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Disney opent na bijna 15 jaar weer een nieuw pretpark

Disney opent binnenkort zijn eerste pretpark in het Midden-Oosten. Het nieuwe Disneyland komt in Abu Dhabi, op het toeristische Yas Island. Dat maakte het bedrijf, dat in 1955 zijn eerste resort opende, vandaag bekend.

Het is voor het eerst sinds jaren geleden in Shanghai dat Disney weer een volledig nieuw park bouwt. Op Yas Island zitten al meerdere grote attracties, zoals Ferrari World, Warner Bros. World en SeaWorld. Disney sluit zich daar nu bij aan.

Opening Disneyland Abu Dhabi duurt nog jaren

Welke attracties er precies in het nieuwe Disneyland komen, is nog niet bekend. Disney werkt nog aan het ontwerp van het park. Dat proces duurt ongeveer twee jaar. Daarna neemt de bouw van het pretpark nog vijf tot zes jaar in beslag.

Volgens Josh D’Amaro, die bij Disney over alle pretparken gaat, wordt dit het meest moderne Disney-park ooit gebouwd. De financiering komt grotendeels van Miral Group, een lokale ontwikkelaar van pretparken. Disney heeft al parken in onder andere Californië, Florida, Frankrijk, Japan, Hongkong en China. Met het nieuwe Disneyland in Abu Dhabi komt daar nu een grote locatie bij.

Ook uitbreidingen in Parijs gepland

Dichterbij huis staat ook het nodige te gebeuren. Disneyland Parijs zit midden in een grootschalige uitbreiding. Metro bezocht onlangs de nieuwe avondshow Disney Tales of Magic, maar er komt meer aan. In 2026 opent themaland World of Frozen in het Walt Disney Studios Park, dat dan omgedoopt wordt tot Disney Adventure World. Zodra Elsa en Anna daar de scepter zwaaien, volgt al snel de volgende stap.

Die draait om The Lion King, dat als nieuw themagebied wordt toegevoegd. Verwacht een Afrikaanse savanne vol avontuur met Simba, Timon en Pumbaa. Blikvanger wordt een gigantische Pride Rock, die dient als majestueuze toegangspoort tot een nieuwe waterattractie. Bezoekers plonzen er onder een rots door en volgen Simba op zijn reis van welp tot koning.

Reacties