Door kou kans op vorstschade aan fruitbomen: zo beperk je de schade

Konden we gisteren nog in T-shirt op een terrasje ploffen, voor de rest van het weekend zal de temperatuur een stuk lager liggen. Hoewel het zonnig blijft, kan het ‘s nachts zelfs gaan vriezen. En dus bestaat er risico op vorstschade aan de bloesem van fruitbomen, meldt Weeronline.

Afgelopen maart was de droogste maart ooit gemeten. Hoewel we volop konden genieten van de zon en het terras, zorgt het in de natuur voor grote uitdagingen. Zo ontstonden op meerdere plekken natuurbranden. Ook het weer voor de komende dagen kan voor uitdagingen zorgen.

Het kwik zakt de komende nachten tot rond het vriespunt, meldt Weeronline. Hoewel het weer vanmiddag nog op veel plekken zacht is, wordt het in de loop van het weekend frisser. Het blijft flink zonnig, maar de temperatuur komt morgen niet boven de 14 graden. Ook in de nacht van zondag op maandag wordt het koud, en zal het op veel plaatsen een paar graden vriezen. Aan de grond kan de temperatuur zelfs zakken tot -5 graden.

Kans op vorstschade klein bij grondvorst

Zolang er alleen sprake van grondvorst, is de kans op vorstschade niet groot. Vooral zomerplanten lijden daaronder, en daar is het nog te vroeg voor. De bloesem van fruitbomen hangt een stuk hoger van de grond, en de stam zelf kan tegen vorst.

Door de voorspelde kou in de nacht van zondag op maandag is er toch een risico op vorstschade aan de bloesem van fruitbomen. Als de knoppen en bloesem bevriezen, kan dat ervoor zorgen dat de bomen minder vruchten opbrengen.

Verschillende oplossingen tegen vorstschade

Om dat te voorkomen worden verschillende technieken gebruikt. Een van de bekendste en opmerkelijkste oplossingen die telers inzetten, is het natspuiten van de bomen. Doordat het water op de knoppen bevriest, ontstaat er als het ware een isolerend beschermlaagje rond de takken, legt Weeronline uit.

Daardoor kan de kou van de buitenlucht de knoppen niet bereiken. Daarnaast komt er door het bevriezen van water energie vrij, en dus een beetje warmte.

Vuurpotten en helikopters

Voor het voorkomen van vorstschade kan men ook gebruik maken van vuurpotten. Daarmee wordt de temperatuur hoger gehouden. Dat gebeurt vooral bij grote wijngaarden in het buitenland. In sommige gevallen worden ook helikopters gebruikt. Die kunnen ervoor zorgen dat de wind die de wieken teweegbrengen, de grondtemperatuur en hogere temperatuur wat verder van de grond, vermengt.

