Trump begint wat te balen van Poetin: ‘Ik wil dat hij stopt schieten en een deal tekent’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin opnieuw verzocht te stoppen met aanvallen op Oekraïne. „Ik wil dat hij stopt met schieten, gaat zitten en een deal tekent.”

Dat antwoordde Trump tijdens een persmoment gisteren op de vraag wat hij van Poetin wilde. Dat Trump wat begint te balen (hij beloofde voorafgaand aan de presidentsverkiezing van Amerika dat hij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne binnen 24 zou stoppen) van Poetin zie je in de video hierboven.

Trump: ‘Poetin houdt me aan het lijntje’

„We hebben een raamwerk voor een deal, vind ik, en ik wil dat hij die ondertekent. Ik wil het afronden”, voegde de president toe. Eerder had Trump al laten weten dat de aanhoudende aanvallen van Rusland hem het idee gaven dat Poetin hem aan het lijntje hield.

Hoewel eerdere ontmoetingen tussen de twee niet vlekkeloos verliepen, was Trump positief over zijn laatste bespreking met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, zaterdag in Vaticaanstad. „Ik vind hem rustiger. Ik denk dat hij het totaalplaatje begrijpt, en ik denk dat hij bereid is een overeenkomst te sluiten”, aldus Trump.

‘Bemiddeling tussen Oekraïne en Rusland staken’

Gisteren dreigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio de bemiddeling tussen Oekraïne en Rusland te staken als er niet snel resultaat geboekt wordt. In het politieke praatprogramma Meet the Press zei Rubio dat de VS in de komende week de afweging moeten maken „of dit iets is waarbij we betrokken willen blijven, of dat het tijd is om ons te richten op zaken die even belangrijk, zo niet belangrijker zijn.”

