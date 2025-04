Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reacties op overlijden paus Franciscus: ‘Een groot man, een groot herder’

Het overlijden van paus Franciscus vanmorgen, heeft wereldwijd tot miljoenen reacties geleid. „In deze tijd van oorlog en wreedheid had hij gevoel voor de ander, voor de meest kwetsbaren.”

Paus Franciscus is op 88-jarige leeftijd overleden op Tweede Paasdag. Hij lag vijf weken in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Vlak voor zijn dood werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. De Argentijn, geboren uit Jorge Mario Bergoglio, stond sinds 2013 aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk.

David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid, had zondag nog een ontmoeting met de paus, een dag voor zijn dood. „Een heel bijzonder moment”, schrijft hij op X. „En zojuist bereikte ons het nieuws dat hij is overleden. Mijn gedachten zijn bij allen die geraakt zijn door zijn overlijden.”

Ook de Amerikaanse vicepresident JD Vance ontmoette zondag nog de paus. Hij geeft aan dat hij blij is dat hij paus Franciscus nog heeft ontmoet, terwijl hij ‘zichtbaar heel ziek was’. Vance geeft in een verklaring aan dat zijn hart uitgaat naar de miljoenen christenen over de hele wereld, die van hem hielden.

‘Paus inspireerde miljoenen mensen’

De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen roemde de paus om zijn voorbeeldfunctie. Ze schrijft op X: „Hij inspireerde miljoenen mensen, ver buiten de katholieke kerk, met zijn nederigheid en pure liefde voor minderbedeelden. Mogen zij troost vinden in de gedachte dat de erfenis van paus Franciscus ons allen zal blijven leiden naar een rechtvaardiger, vreedzamer en meer meelevende wereld.

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat de paus altijd de kant van de meest kwetsbaren had gekozen. Dat deed hij met veel nederigheid. „In deze tijd van oorlog en wreedheid had hij gevoel voor de ander, voor de meest kwetsbaren” zei Macron tegen verslaggevers.

Paus was ‘Een groot man, een groot herder’

„Een groot man, een groot herder”, zo omschrijft de Italiaanse premier Giorgia Meloni paus Franciscus. In een verklaring geeft hij aan dat hij het voorrecht had te mogen genieten van zijn vriendschap, zijn advies en zijn leer, die nooit ophielden, zelfs niet in tijden van beproeving en lijden.

De aanstaande Duitse bondskanselier Friedrich Merz spreekt van een ‘groot verdriet’. „We zullen Franciscus herinneren om zijn onvermoeibare inzet voor de zwaksten in de samenleving, voor rechtvaardigheid en verzoening.”

Dienstbaarheid en medemenselijkheid

Nederlandse politici hebben ook gereageerd op het overlijden van de paus. De Nederlandse premier Dick Schoof reageerde via X. „Met zijn diep doorleefde soberheid, dienstbaarheid en medemenselijkheid was paus Franciscus een voorbeeld voor zeer velen, ook voor niet-katholieken”, schreef Schoof. PVV-leider Geert Wilders schrijft: „De katholieke kerk mist haar geliefde en alom gerespecteerde leider.” Hij schrijft op X dat zijn gedachten uitgaan naar de Rooms-Katholieke kerk en iedereen in Nederland die hem nu mist.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans omschrijft Franciscus als ‘medemens’. „In zijn lange leven heeft hij het opgenomen voor de meest kwetsbaren”, schrijft hij. „Hij was warm, begripvol en meevoelend.” VVD-leider Dilan Yesilgöz betuigde ook haar steun via X. Ze omschrijft de paus als ‘spiritueel leider, die voor velen van betekenis was’.

„Een bijzondere man die geliefd was bij velen en een Paus die de katholieke kerk fundamenteel veranderde”, schrijft BBB-leider Caroline van der Plas op X.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten weten dat zij ‘diep getroffen’ zijn door het overlijden van paus Paul Franciscus. Dit laten zij weten in een verklaring. „Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem, onder andere tijdens ons staatsbezoek aan de Heilige Stoel in 2017. Paus Franciscus straalde in alles barmhartigheid uit.”

Zorg voor eenheid van de kerk

De Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla zijn ‘zeer diep bedroefd’ vanwege het overlijden van paus Franciscus. Dat liet het paar maandag weten via Buckingham Palace. Volgens het koningspaar wordt Franciscus ‘herinnerd om zijn medeleven, zijn zorg voor de eenheid van de kerk en om zijn onvermoeibare inzet voor de gemeenschappelijke doelen van alle gelovigen en voor mensen van goede wil die zich inzetten voor het welzijn van anderen’.

