Trump morgen 100 dagen in het Witte Huis: ‘Je haat hem of je houdt van hem’

Donald Trump zit morgen precies honderd dagen in het Witte Huis. Heeft hij zijn grote beloftes waargemaakt? Dat vroegen studiogasten zich gisteravond af in Nieuws van de Dag op SBS6 en Raymond Mens in het bijzonder.

Die honderdste dag als president van Amerika begon trouwens met een flinke uithaal van de Canadese premier Mark Carney. De voormalige bankier zei na de verkiezingsoverwinning van zijn Liberale Partij in de overwinningsspeech: „President Trump wil ons breken, zodat Amerika ons kan bezitten.” Donald Trump wil buurland en belangrijke handelspartner Canada inlijven als 51e staat en kwam met handelsmaatregelen. Carney denkt dat hem dat niet lukt.

‘Steunt u het beleid van president Trump?’

Maar terug naar de honderd dagen van de president tijdens zijn tweede termijn. Hoe staat het met de oorlog in Oekraïne (Trump begint wat te balen van Poetin) en hoe wordt zijn leiderschap in Amerika nu beoordeeld? Amerikakenner Raymond Mens vertelde erover in Nieuws van de dag, zoals je in de video hierboven kunt zien.

Mens gaf in het nieuwsprogramma een soort hoorcollege en gaf onder meer de gemiddeld uitslag van peilingbureaus op de vraag ‘steunt u het beleid van president Trump?’. De uitkomst: 45 procent van de Amerikanen zei ‘ja’, 53 procent ‘nee’ en 2 procent had blijkbaar geen mening. Raymond Mens: „We weten: Trump is erg polariserend, je haat hem of je houdt van hem. Dat geldt zeker voor de Amerikanen. Toch is dit (het percentage van 45, red.) historisch slecht. Andere presidenten stonden er na honderd dagen een stuk beter voor.” Mens toonde betere cijfers van Obama, Bush, Clinton en ja, ook Joe Biden.

Verkiezingen 2028

Tijdens zijn hoorcollege vertelt de Amerika-deskundige ook ‘hoe dat komt’. Zo is zijn beloofde ‘gouden eeuw in de Verenigde Staten’ volgens zijn inwoners bepaald nog niet begonnen. Amerikanen zien vooral chaos. Mens: „Het maakt het lastig voor iemand die nu al bezig is met de verkiezingen van 2028.”

