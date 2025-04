Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amerikaanse producten boycotten, hoe doe je dat en heeft het zin?

McDonalds, Coca-Cola, Apple, Lay’s, Snickers, Pampers, Google. De lijst van Amerikaanse producten die we gebruiken is lang. Hoe boycot je Amerikaanse producten en heeft dat überhaupt zin?

Vorige maand voerde de Verenigde Staten importtarieven van 25 procent in op staal en aluminium. De Europese Unie sloeg gisteren terug met tegenheffingen die variëren van 10 tot 25 procent en gelden voor duizenden producten.

De VS hadden ook een algemene heffing van 20 procent aangekondigd op Europese goederen, waar Brussel nog niet op heeft gereageerd. Gisteren kondigde Trump aan dat hij de invoering van bepaalde importheffingen opschort. De importtarieven worden verlaagd tot 10 procent voor landen die willen onderhandelen en geen tegenmaatregelen treffen.

De opschorting van de importtarieven is goed nieuws voor de beurzen. De AEX-index op het Damrak is vandaag ruim 7 procent omhooggeschoten.

Hoe boycot je Amerikaanse producten?

Maar om nou te zeggen dat er meteen sprake is van een stabiele situatie, nee. Sinds Donald Trump president is, klinkt de roep om een Amerikaanse boycot steeds sterker. Uit onderzoek van EenVandaag op 7 april blijkt dat een op de vijf mensen geen Amerikaanse producten meer koopt.

In een supermarktketen in Denemarken worden Europese producten al aangeduid met een zwarte ster. Zover is het hier nog niet en dus is het zeker in de winkels extra opletten, als je Amerika wilt mijden. Wie op zoek wil naar alternatieven, kan bijvoorbeeld gebruik maken van de website European-alternatives.eu.

ICT-student Robin Knook ontwierp de tool Go European. Dat is een extensie voor Chrome, Firefox of Edge die meldt welk Europees alternatief er is voor een Amerikaanse website of Amerikaans product. Denk aan het Duitse Fritz Kola voor het Amerikaanse Coca-Cola.

🇪🇺 Waarom wil Trump importtarieven invoeren voor de EU? Volgens de Amerikaanse president profiteert de EU van de VS. „Ze nemen noch onze auto’s, noch onze agrarische producten, bijna niks, en wij nemen alles, miljoenen auto’s, enorme hoeveelheden landbouwproducten”, zei hij eerder tegen journalisten. Ook beweerde hij onlangs dat de EU is opgericht „om de Verenigde Staten te naaien”.

Heeft het überhaupt zin?

Dan de vraag: heeft het zin om Amerikaanse producten helemaal te boycotten? Allereerst moet het dan echt om een grote groep gaan die de boycot voor langere tijd doorzet. Economisch filosoof Antoon Vandevelde betuigt in De Standaard dat je je beter op één merk kunt focussen. „Kijk naar Tesla. Daar heeft een hele groep mensen beslist om dat kwade genie van een Elon Musk te straffen door zijn elektrische auto’s niet meer te kopen.” En dat wierp zijn vruchten af. De Europese verkoopcijfers zijn met bijna de helft ingestort, bleek eerder.

Een boycot van alles wat Amerikaans is, helpt volgens hem niet. „Dat is hetzelfde als zeggen dat je alle computers of smartphones weggooit. De wereld is zo verstrengeld geraakt: veel zogezegd Amerikaanse producten worden gemaakt in China of elders. Dus waar trek je de grens?”

Amerikaanse bedrijven hebben soms centra in Nederland en Europa, die je met een boycot ook kunt raken. Zo heeft Tesla een fabriek in Grünheide met Europese arbeiders. „Collateral damage”, vindt Vandevelde. „Je voert op dat moment actie voor een hoger doel.” Sebastiaan Schreijen, analist food en agribusiness bij RaboResearch concludeert echter in Trouw dat „de Nederlandse of Europese werknemers die ze maken”, het meeste last zouden hebben van een boycot.

