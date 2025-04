20 procent heffing Amerika / Trump: wat houdt het in en hoe reageert Europa?

👇

De AEX-index op het Damrak ging vanmorgen bij de opening bijna 2 procent omlaag. De verdere escalatie van de handelsoorlog met de Verenigde Staten zorgde voor een bedompte stemming op de beursvloeren. Door de heffing leverden ook de beurzen in Parijs en Frankfurt tot 2 procent in. De beurs in Londen daalde 1,3 procent.