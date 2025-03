Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Junta: zeker 144 doden door aardbeving in Myanmar, 732 gewonden

Door de zware aardbeving in Myanmar zijn zeker 144 doden gevallen, maakte juntaleider Min Aung Hlaing bekend. Ook zijn er zeker 732 gewonden. Het aantal slachtoffers neemt naar verwachting verder toe, zei hij in een toespraak die werd uitgezonden op de staatstelevisie.

De juntaleider zei verder dat hij „elk land, elke organisatie” om hulp vraagt en dat de weg is vrijgemaakt voor internationale hulpverlening. Hij zei dat hij hulp uit India en het Zuidoost-Aziatische blok ASEAN al heeft geaccepteerd. De Verenigde Naties maken zich klaar om in de getroffen regio mensen in nood te helpen, zei VN-secretaris-generaal António Guterres. Ook de EU heeft hulp aangeboden.

Vier jaar burgeroorlog, aangewakkerd door de militaire coup in 2021, heeft de infrastructuur en het gezondheidszorgsysteem van Myanmar verwoest, waardoor het land slecht is uitgerust om op een dergelijke ramp te reageren.

In buurland Thailand vielen in hoofdstad Bangkok zeker negen doden, waarvan acht toen een wolkenkrabber in aanbouw instortte. De negende overleed volgens de autoriteiten op een andere locatie. Zeker 117 mensen worden vermist.

