Er zijn waarschijnlijk miljarden meer mensen op aarde dan we denken

We tellen met z’n allen zo’n 8,2 miljard mensen op aarde. Tenminste, dat is wat de officiële schattingen zeggen. Maar volgens nieuw onderzoek zouden er wereldwijd miljarden méér mensen kunnen rondlopen dan tot nu toe gedacht, vooral op het platteland.

Een studie, gepubliceerd in Nature Communications, stelt dat de manier waarop bevolkingsdata verzameld worden flink tekortschiet. De reden? Mensen die wonen in afgelegen gebieden, conflictzones of buiten bereik van traditionele volkstellingen blijven vaak buiten beeld. En dat kan enorme gevolgen hebben.

Aantal mensen op platteland systematisch onderschat

Volgens de onderzoekers zijn de cijfers over plattelandsbewoners tussen 1975 en 2010 mogelijk met 53 tot 84 procent onderschat. In sommige landen, zoals Paraguay, zouden bij eerdere tellingen zelfs hele dorpen buiten beeld zijn gebleven. In conflictgebieden of moeilijk bereikbare regio’s lukt het tellers vaak niet om iedereen te registreren. Dit kan dan weer komen door taalbarrières, wantrouwen of simpelweg gebrek aan toegang.

‚,Dat is opmerkelijk, want deze datasets zijn jarenlang gebruikt in beleid, wetenschap en internationale ontwikkelingsprogramma’s, zonder dat er echt werd gekeken of ze wel klopten.” Zegt onderzoeker Josias Láng-Ritter van de Aalto Universiteit in Finland tegen Independent.

Maatschappelijke gevolgen

De Verenigde Naties schatten dat de wereldbevolking rond 2080 piekt bij iets meer dan 10 miljard mensen. Twee jaar geleden leek die voorspelling veel te hoog te liggen. Maar als bestaande cijfers structureel te laag zijn, zouden we die grens mogelijk al veel eerder bereiken of misschien zelfs al gepasseerd zijn. De studie geeft geen nieuw totaal, maar laat wel zien dat met name de rurale bevolking wereldwijd fors wordt onderschat.

Dat kan verregaande gevolgen hebben. Want als de bevolking niet goed in beeld is, dan is de kans groot dat hun behoeften ook niet terugkomen in overheidsbeleid. Denk aan gezondheidszorg, infrastructuur, onderwijs of voedselvoorziening.

Waarom dit ertoe doet

Bijna de helft van de wereldbevolking woont buiten de stad op plekken waar tellingen vaak niet precies genoeg zijn. En dat heeft directe invloed op beleid: als overheden of internationale organisaties uitgaan van te lage cijfers, lopen miljoenen mensen het risico overgeslagen te worden bij hulp, zorg en investeringen.

Bovendien geven de onderzoekers aan dat veel migratiegegevens, bijvoorbeeld van platteland naar stad, gebaseerd zijn op foutieve aannames. Als je uitgaat van verkeerde beginwaarden, krijg je een vertekend beeld van bevolkingsverschuivingen en dus ook van de druk op steden. Zolang grote delen van de wereld niet goed worden meegeteld, blijft ook een eerlijke verdeling van middelen, aandacht en beleid uit zicht.

