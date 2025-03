Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opnieuw aanvallen Israël op Gaza met honderden doden, dit is de stand van zaken

Israël heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Gaza uitgevoerd. In het door Hamas bestuurde kustgebied zijn volgens eerste berichten van het gezondheidsministerie minstens 330 mensen gedood (later vandaag steeg dit tot ruim 400). Dit is momenteel de stand van zaken.

Berichten dat het Israëlische leger was begonnen aan een ‘grootschalige aanval’ op doelen van Hamas in Gaza, sijpelden rond 2.00 uur vannacht binnen. Getuigen in het Palestijnse gebied meldden explosies en spraken meteen van „de grootste aanval sinds de wapenstilstand begon”. Een bestand tussen Israël en Hamas begon op 19 januari. De hulpdiensten in de Gazastrook spreken van zeker 35 luchtaanvallen op verschillende delen van de Gazastrook.

Onlangs meldde de VN dat Israël zich in Gaza schuldig maakt aan genocidale daden.

Veel vrouwen en kinderen in Gaza omgekomen

„Het ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 330 doden geregistreerd. Het gaat voornamelijk om Palestijnse vrouwen en kinderen. Er zijn ook honderden gewonden, van wie tientallen in kritieke toestand verkeren”, zei een topfunctionaris binnen het ministerie.

Een van de doden is volgens Hamas-bronnen een topfiguur binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Gazastrook. Het zou gaan om Mahmud Abu Watfa, die aan het hoofd stond van de Hamas-politie en interne veiligheidsdienst in Gaza.

Eerste reacties Hamas en Israël

Hamas laat weten dat Israël de wapenstilstand die sinds 19 januari gold, heeft beëindigd. Deze stap heeft gevolgen voor de gijzelaars in het Palestijnse gebied, meldt de groep in Gaza. Volgens Hamas heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu „de gijzelaars opgegeven”.

Israël laat weten de luchtaanvallen te zijn begonnen omdat Hamas weigerde de gijzelaars vrij te laten. Netanyahu heeft het leger daarom opdracht gegeven in actie te komen in de enclave. De eerste fase van de wapenstilstand tussen Hamas en Israël liep na zes weken af zonder dat de tweede fase inging. De Israëlische minister van Defensie heeft duidelijk gemaakt dat de aanvallen op de Gazastrook voorlopig kunnen doorgaan. „We zullen niet stoppen met vechten zolang de gijzelaars niet thuis zijn en onze oorlogsdoelen niet zijn bereikt”, verklaarde bewindsman Israel Katz.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Breaking News: Israeli forces launched a large-scale strike in Gaza, officials said, in what appeared to be the first major attack since the January cease-fire. https://t.co/WXdbsQVPvX — The New York Times (@nytimes) March 18, 2025

Donald Trump was op de hoogte

De Amerikaanse president Donald Trump was vooraf op de hoogte gebracht van de luchtaanvallen waarmee Israël Gaza trof. Een woordvoerder van het Witte Huis meldde aan het Fox News-programma Hannity dat Trump „aan Hamas, de Houthi-rebellen, Iran en alle anderen die niet alleen Israël, maar ook de VS terroriseren, duidelijk heeft gemaakt dat ze daar een prijs voor zullen betalen”.

Eerder heeft Trump gewaarschuwd dat Hamas alle gijzelaars vrij moet laten, anders „zal de hel losbreken”.

👇 Veroordeling Verenigde Naties Humanitair coördinator Muhannad Hadi van de Verenigde Naties heeft opgeroepen het bestand in Gaza meteen te herstellen. Hij veroordeelde in een verklaring de Israëlische luchtaanvallen op doelen in het kustgebied.

Aanvallen ‘grootste angst families en gijzelaars’

Een organisatie die zich inzet voor Israëlische gijzelaars heeft geschokt gereageerd op de hervatting van bombardementen op Gaza. „De grootste angst van de families, de gijzelaars en de burgers van Israël is werkelijkheid geworden”, meldt het Forum van Gijzelaars en Vermiste Gezinnen. Net als vanuit Hamas-kringen klinkt: „De Israëlische regering heeft ervoor gekozen de gijzelaars op te geven.”

In Gaza bevinden zich voor zover bekend nog 24 levende gijzelaars. Sinds het ingaan van het bestand tussen Hamas en Israël zijn herhaaldelijk gijzelaars geruild voor Palestijnen die vastzaten in Israël.

‘Verlaat Gaza’

De Israëlische krijgsmacht heeft mensen in Gaza opgeroepen gebieden langs de grens te verlaten. In een bericht op X worden specifiek Beit Hanoun, Khirbet Khuzaa, Abasan al-Kabira en al-Jadida genoemd.

„Deze gebieden worden beschouwd als gevaarlijke gevechtszones”, waarschuwt een legerwoordvoerder. „Voor uw eigen veiligheid moet u onmiddellijk evacueren naar de bekende schuilplaatsen in het westelijke deel van Gaza-stad en die in Khan Younis.”

Reacties