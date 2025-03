Deel dit artikel: Share App Mail Pin

(Inter)nationale media reageren op ruzie tussen Trump en Zelensky

De diplomatieke spanning tussen de Verenigde Staten en Oekraïne is volledig geëscaleerd. Tijdens een verhitte ontmoeting in het Witte Huis botsten Donald Trump en Volodymyr Zelensky openlijk. Trump zou de Oekraïense president ondankbaar hebben genoemd, terwijl Zelensky benadrukte dat Oekraïne niet alleen voor zichzelf vecht, maar voor de hele westerse wereld.

Wat begon als een overleg over militaire steun en een mineralendeal, eindigde in een schreeuwwedstrijd die nu wereldwijd wordt besproken. En (inter)nationale media laten geen spaan heel van het treffen.

‘Knallende ruzie’ tussen Trump en Zelensky

NRC spreekt van een ‘knallende ruzie’, terwijl The Guardian groot kopt met Trumps verwijt dat Zelensky „gokt met een Derde Wereldoorlog”. Bild noemt het “een schandaal voor de ogen van de wereld”, en The Daily Mail gaat nog verder: „Zelensky werd vernederd en uit het Witte Huis gezet met de boodschap: kom maar terug als je klaar bent voor vrede.”

Ook in de VS is de toon scherp. CNN spreekt van een „scheldtirade”, terwijl The Washington Post het samenvat met drie foto’s waarop de sfeer steeds grimmiger wordt. „De Oval Office kookte over van woede”, schrijft de krant.

Na de ruzie probeerde Zelensky in een interview met Fox News de gemoederen te sussen. Hij bedankte de VS voor hun steun en zei „geen olie op het vuur te willen gooien”. Toch lijkt de diplomatieke schade aanzienlijk. De mineralendeal, waar beide landen over onderhandelden, lijkt van de baan.

EU-leiders achter Zelensky, in de VS verdeeldheid groter

Zelensky reist morgen naar Londen voor overleg met Europese leiders, die zich als één blok achter hem schaarden. In de VS is de verdeeldheid groter: niet alle Republikeinen zijn tevreden met Trumps harde opstelling. Of de Amerikaanse steun aan Oekraïne hierdoor verandert, moet de komende dagen blijken. Eén ding is zeker: de spanningen tussen beide landen zijn hoger dan ooit.

