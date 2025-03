Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit weten we nu over de man die in Mannheim op menigte inreed

Een man reed gistermiddag in op een menigte in de Duitse stad Mannheim, waar zeker twee doden bij vielen. Dit is wat er tot zover bekend is over de daad en de dader.

Deelstaatsminister Thomas Strobl bevestigde gisteren al dat er inderdaad twee doden zijn gevallen in de Duitse stad. Het gaat om 54-jarige man en een 83-jarige vrouw. Zeker vijf mensen raakten zwaargewond, vijf anderen liepen lichte verwondingen op.

De verdachte is een 40-jarige Duitser uit Rijnland-Palts. Mannheim ligt net over de grens van die deelstaat, in Baden-Württemberg. De man is aangehouden. De politie gaat er vanuit dat hij alleen handelde. Er zou geen gevaar meer zijn voor de bevolking in Mannheim.

De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht, volgens de aanklager schoot hij zichzelf in de mond na het incident. Zijn toestand zou inmiddels echter stabiel zijn.

Inmiddels gaat de politie er vanuit dat de man geen politiek motief had. Het is nog niet precies duidelijk wat wel de reden is voor zijn daad, maar hij zou mogelijk een psychische aandoening hebben. Daar zijn concrete aanwijzingen voor en de aanrijding zou dan ook opzettelijk zijn geweest. Deelstaatsminister Thomas Strobl zei al dat de verdachte zijn auto gebruikte „als een wapen”.

