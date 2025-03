Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Komt er na de ruzie tussen Trump en Zelensky toch een deal tussen de VS en Oekraïne aan?

De Amerikaanse president Trump stelt dat hij een brief van de Oekraïense president Zelensky heeft ontvangen waarin deze zegt dat hij klaar is voor vredesonderhandelingen. Daarnaast zou de Oekraïense president gezegd hebben elk moment een overeenkomst voor het delen van mineralen tussen de Verenigde Staten en Oekraïne te ondertekenen.

Een bezoek van de Oekraïense president aan het Witte Huis ontaardde vrijdag in een verhitte discussie, waarna Trump hem de deur wees. Zelensky zou in het Witte Huis eigenlijk een overeenkomst beklinken over toegang van de VS tot zeldzame delfstoffen in Oekraïne. Dat akkoord kwam er door de aanvaring niet.

Trump en Zelensky kregen met name ruzie omdat de laatste bleef benadrukken dat Rusland onbetrouwbaar is en Oekraïne veiligheidsgaranties nodig heeft voor het vrede kan sluiten, ook van de VS. Trump hield Zelensky steeds voor dat het grondstoffenakkoord al neerkomt op een Amerikaanse veiligheidsgarantie, omdat Rusland het wel uit zijn hoofd zou laten om Oekraïne aan te vallen als de VS daar bodemschatten winnen.

De Verenigde Staten schortten in de nacht van maandag op dinsdag de militaire hulp aan Oekraïne op. Europese leiders proberen te bemiddelen en drongen er bij Zelensky op aan de verstandhouding met Trump te herstellen.

Deal over bodemschatten

Trump deed de uitspraken tijdens een toespraak in het Congres. Ingewijden zeiden gisteravond al dat Trump een deal met Oekraïne over bodemschatten zou aankondigen. Enkele adviseurs waarschuwden wel dat de overeenkomst nog niet is ondertekend en dat de situatie nog kan veranderen.

🎤 Trumps toespraak De toespraak was de langste die een president ooit hield in het Congres en leek sterk op een verkiezingsrally, met veel aandacht voor illegale immigratie en het beleid van Trumps voorganger Joe Biden. Trump pochte over zijn eerste zes weken als president, die volgens hem productiever waren dan „ooit gezien is in de geschiedenis van deze natie” en haalde meermaals uit naar de aanwezige Democraten. Ook herhaalde de president Amerikaanse claims op het Panamakanaal en Groenland.

Zelensky open voor vrede

Zelensky liet gisteren op X weten dat Kiev bereid is onder „het krachtige leiderschap van Trump” aan vrede te werken. Oekraïne is klaar om zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel te komen om duurzame vrede dichterbij te brengen, zegt de president.

Als eerste mogelijke stappen om tot vrede te komen, noemt Zelensky de vrijlating van gevangenen en een wapenstilstand in de lucht en op zee. Zo zouden er geen aanvallen meer mogelijk zijn op energie-installaties en burgerdoelen. Frankrijk opperde zondag zo’n proefbestand van een maand. Dat zou moeten aantonen of Rusland überhaupt werkelijk over het beëindigen van de oorlog wil praten, al uitte onder andere het Verenigd Koninkrijk meteen bedenkingen.



I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace. None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

‘Ontmoeting liep niet zoals het moest gaan’

Zelensky verwijst ook naar zijn gesprek met Trump. „Onze ontmoeting verliep niet zoals het had moeten gaan. Het is betreurenswaardig dat het zo is gegaan. Het is tijd om het recht te zetten. We willen dat de toekomstige samenwerking en communicatie constructief zijn.”

„Oekraïne staat klaar om het op ieder moment en in iedere handzame vorm te tekenen”, verzekert Zelensky. „We zien deze overeenkomst als een stap naar grotere veiligheid en solide veiligheidsgaranties, en ik hoop echt dat het effectief zal werken.”

