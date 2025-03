Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bizarre beelden van aardbeving in Bangkok, waardoor wolkenkrabber instortte

Een wolkenkrabber in de Thaise hoofdstad Bangkok is ingestort na een zware aardbeving in buurland Myanmar.

De beving heeft een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Dat betekent een sterke aardbeving. Twaalf minuten later vond in hetzelfde gebied een tweede beving plaats met een kracht van 6.4.

Volgens artsen in Thailand zitten zeker 43 bouwvakkers vast onder het puin van het ingestorte gebouw. De toren was nog in aanbouw.

Beelden aardbeving gaan rond

Op sociale media gaan beelden rond van het moment dat de toren instort. Die zie je ook in de video hierboven. De wolkenkrabber had dertig verdiepingen.

Een groot ziekenhuis in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw meldt dat er veel slachtoffers zijn na de aardbeving in het land. Op meerdere plekken zijn gebouwen ingestort. Rijen mensen worden buiten de spoedeisende hulp behandeld.

Het epicentrum van de aardbeving lag in de buurt van Mandalay, de tweede stad van Myanmar. Die ligt ongeveer 1000 kilometer van Bangkok.

👇 Schade in China De aardbeving in Myanmar heeft ook in buurland China voor schade gezorgd. Volgens Chinese media zijn er gewonden in de stad Ruili, net over de grens. Huizen zouden zijn beschadigd. De schok was te voelen in meerdere Zuidwest-Chinese steden zoals Kunming, waar 8,5 miljoen mensen wonen. Ook de toeristische plaatsen Lijiang en Dali zouden zijn getroffen.

Noodtoestand na aardbeving?

De Thaise premier Paetongtarn Shinawatra heeft de noodtoestand afgekondigd voor de hoofdstad Bangkok. De premier gaf na het nieuws over de aardbeving aan haar werkbezoek aan het zuidelijke eiland Phuket te onderbreken voor een spoedvergadering. Later bleek de noodtoestand weer afgekondigd. Vicepremier Anutin Charnviraku noemt de situatie nog wel „ernstig”.

Bangkok sloot 2024 al af met een fikse brand met enkele doden (buitenlandse toeristen) in een hotel. Daarbij raakten ook twee Nederlanders gewond.

