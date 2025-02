Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Afgrijzen om Trumps plan om Gaza over te nemen: ‘Etnische zuivering’

Verschillende vooraanstaande Democraten in het Amerikaanse Congres hebben met afgrijzen en woede gereageerd op het plan van president Donald Trump om de controle over Gaza te nemen en het Palestijnse gebied te „ontwikkelen”.

„Deze president roept openlijk op tot etnische zuivering terwijl hij naast een genocidale oorlogsmisdadiger zit”, zei Afgevaardigde Rashida Tlaib, de enige Palestijns-Amerikaanse in het Congres. „Hij vindt het prima om werkende Amerikanen af ​​te sluiten van overheidsgeld terwijl de financiering van de Israëlische regering blijft stromen”, voegde ze toe.

Chris Murphy, senator namens de staat Connecticut, postte op X: „We nemen Gaza niet over.” En: „Hij is helemaal de weg kwijt. Een Amerikaanse invasie van Gaza zou leiden tot de slachting van duizenden Amerikaanse troepen en tientallen jaren van oorlog in het Midden-Oosten. Het is als een slechte, zieke grap.”

Afleiding

Volgens Murphy waren Trumps opmerkingen bedoeld om de media en mensen af ​​te leiden „van het echte verhaal – de miljardairs die de overheid overnemen om gewone mensen te bestelen”, schreef hij.

Een andere senator, Chris Van Hollen uit de staat Maryland, zei tegen verslaggevers: „Trumps voorstel om 2 miljoen Palestijnen uit Gaza te verdrijven en eigenaar te worden, indien nodig, is gewoon etnische zuivering onder een andere naam.”

Van Hollen wees ook op de mogelijke gevolgen van het plan voor de rest van de regio. „Deze verklaring zal munitie geven aan Iran en andere tegenstanders, terwijl het onze Arabische partners in de regio ondermijnt. En het breekt met decennia van Amerikaanse steun voor een tweestatenoplossing. (…) Het Congres moet zich verzetten tegen dit gevaarlijke en roekeloze plan.”

ANP

Reacties