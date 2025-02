Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Shein onder druk: minder winst en strengere regels

We houden van goedkoop winkelen, toch? Of niet meer zo erg als voorheen? De winst van de Chinese webwinkel Shein is vorig jaar namelijk met bijna 40 procent gekelderd, meldt de Financial Times op basis van anonieme bronnen.

Volgens de Britse zakenkrant daalde de nettowinst naar 1 miljard dollar, terwijl de omzet met 19 procent steeg tot 38 miljard dollar.

Daarmee lijkt het bedrijf, met het hoofdkantoor in Singapore, er nieuwe moeilijkheden bij te hebben. Onlangs meldde de krant al dat het bedrijf zijn plannen voor een beursgang in Londen mogelijk uitstelt tot de tweede helft van dit jaar. Persbureau Bloomberg hoorde van ingewijden dat Shein onder druk staat om zijn waardering voor de beursgang te verlagen.

Onderzoek naar misleiding en giftige producten

Shein is de laatste jaren erg populair geworden bij onlineshoppers, ook in Nederland. Het bedrijf biedt voor zeer lage prijzen kleding aan, maar wordt beschuldigd van namaak en misleidende praktijken. Europese toezichthouders doen daar onderzoek naar.

Waar ook onderzoek naar gedaan is, is naar of de producten van Shein giftig zijn. Volgens onderzoek van Pointer Checkt eind vorig jaar, overschreden sommige producten de gezondheidsnorm voor de wettelijk toegestane hoeveelheid toxische stoffen. Niet een klein beetje, maar met honderden keren.

Het programma liet vijf artikelen met een hoog risico op giftige stoffen testen in een lab. Twee van de vijf producten, een paar badslippers en een regenjas, bleken veel meer ftalaten te bevatten dan wettelijk is toegestaan. Volgens Europese afspraken mag kleding voor maximaal 0,1 procent uit ftalaten bestaan. De SHEIN-slippers bestonden voor 32 procent uit ftalaat en de regenjas voor 17 procent. Daarmee overschreden deze artikelen de gezondheidsnorm met respectievelijk 325 en 170 keer. Bij beiden ging het om ftalaat DHEP, dat als zeer zorgwekkend te boek staat.

Wat zijn ftalaten? Ftalaten zijn weekmakers die producten van bijvoorbeeld plastic en rubber zacht en buigzaam maken. Die stoffen kunnen hormoonverstoringen veroorzaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor weekmakers in producten van buiten de EU, waar andere wetten en regels gelden. Alle ftalaten zijn weekmakers, maar niet alle weekmakers zijn ftalaten.

Importheffingen door Donald Trump

Het bedrijf kampt ook met onzekerheid over de gevolgen van Amerikaanse importheffingen. President Donald Trump heeft onlangs een extra importtarief van 10 procent op Chinese goederen ingevoerd. Ook beëindigde hij een regeling die retailers als Shein en Temu de mogelijkheid bood belastingvrij pakketten naar de VS te sturen. Trump stelde het afschaffen van die regeling later uit, maar logistiekbedrijven vragen verkopers die via Shein en Temu leveren wel om bedragen vooraf te betalen om rekening te houden met mogelijke tarieven.

Reacties