Dit weten we nu over de schietpartij op een Zweedse school

Op een school in de Zweedse stad Örebro heeft een schietpartij plaatsgevonden. Volgens de Zweedse politie zouden er zeker vijf mensen zijn neergeschoten, maar dat er mogelijk meer slachtoffers zijn. Daarnaast melden Zweedse media dat er mogelijk een automatisch wapen is gebruikt.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor het incident in Örebro, op ruim 150 kilometer ten westen van Stockholm. De regionale autoriteiten melden volgens Aftonbladet dat vier mensen in het ziekenhuis worden behandeld. Over de leeftijd en toestand van die slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Veel is nog onduidelijk: het Zweedse Expressen bericht dat de vermoedelijke dader zichzelf heeft neergeschoten, ook de politie vermoedt dat. Wel is dat nog niet bevestigd en hebben autoriteiten aangeven dat het gevaar nog niet definitief is geweken. Het is nog onduidelijk wat het motief is en er wordt niet uitgesloten dat er meerdere daders zijn. Het schoolgebouw wordt nog doorzocht en ook een aantal andere scholen zijn afgesloten tijdens het onderzoek.

De politie spreekt nog van een lopende operatie en kon nog niet zeggen of er doden waren gevallen. Zweedse media zoals Aftonblade en TV4 Nyheter meldden eerder dat er meerdere doden zouden zijn. De publieke omroep SVT heeft het naast meerdere doden inmiddels ook over vijftien gewonden.

