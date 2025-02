Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kans dat asteroïde de aarde raakt gestegen, maar volgens wetenschappers geen reden tot paniek

Een grote asteroïde raast richting de aarde en de kans op een inslag in 2032 is gestegen. Toch is er volgens wetenschappers geen reden tot paniek.

Volgens NASA’s Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) is de kans dat de ruimterots, genaamd 2024 YR4, onze planeet raakt gestegen naar 2,3 procent. Dit is een kans van 1 op 43. Vorige week schatte de Europese ruimtevaartorganisatie ESA die kans nog op 1,3 procent voor de datum van 22 december 2032, wanneer de asteroïde het dichtst langs de aarde zal scheren.

Asteroïde even groot als de Tunguska-meteoor

Met een geschatte diameter van 90 meter is 2024 YR4 ongeveer even groot als de Tunguska-meteoor, die in 1908 een gigantisch stuk Siberisch bos vernietigde. De asteroïde staat nu bovenaan de risicolijst van NASA en ESA en krijgt een 3 op de Torino Impact Hazard Scale, die loopt van 0 (geen risico) tot 10 (wereldwijde ramp).

Wetenschappers geloven echter dat de kans op inslag waarschijnlijk verder zal dalen, zodra er meer gegevens over de baan en snelheid van de asteroïde beschikbaar komen. „De kans dat 2024 YR4 de aarde raakt, wordt steeds kleiner naarmate we meer metingen doen”, zegt NASA-onderzoeker Molly Wasser tegen The Guardian. „Eerdere ruimterotsen stonden ook hoog op de risicolijst, maar verdwenen daar later weer vanaf.”

Inslagkans en ingrijpen

Maar wat als de inslagkans groot blijft? Zelfs dan hoeven we ons niet meteen zorgen te maken, stellen de wetenschappers gerust. Tegenwoordig zijn er genoeg technologische mogelijkheden om in te grijpen.

In 2022 bewees NASA’s DART-missie dat het mogelijk is om een asteroïde uit koers te duwen door er een ruimtesonde tegenaan te laten botsen. „Als het nodig is, kunnen we zo’n missie uitvoeren”, zegt Colin Snodgrass, professor in de planeetwetenschappen. „We hebben de technologie en we weten dat het werkt.”

