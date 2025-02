Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deels opgeschort en onzekerheid voor de EU: zo staat het ervoor met de importheffingen van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is nog maar net aangetreden, maar heeft meteen tal van bevelen getekend. Met de gevreesde importheffingen maakt hij ook haast, al zijn ze in Canada en Mexico op het laatste moment opgeschort. Dit is de stand van zaken.

Al tijdens de verkiezingen dreigde Trump met importtarieven, oftewel: belasting op goederen die de Verenigde Staten binnenkomen. Er waren meteen al zorgen. ABN AMRO rekende uit dat een Amerikaans importtarief van 10 procent de economische groei in Nederland met 2 procent kan verlagen, en dat zou de Nederlanders concreet 500 euro per jaar kunnen kosten. Later klonken ook geluiden dat het allemaal wel mee zou vallen.

Stand van zaken importheffingen

Europese Unie

Het is nog steeds onduidelijk welke importheffingen Trump voor Europa in petto heeft. Kenners van ING verwachten dat ongeveer 7 procent van de export direct geraakt kan worden door eventuele Amerikaanse heffingen.

De Amerikaanse president heeft vorige week nogmaals gedreigd met importheffingen voor de Europese Unie. Het handelsblok is „zeer snel” als volgende aan de beurt, zei hij zondag. Volgens de Amerikaanse president profiteert de EU van de VS. „Ze nemen noch onze auto’s, noch onze agrarische producten, bijna niks, en wij nemen alles, miljoenen auto’s, enorme hoeveelheden landbouwproducten”, zei hij tegen journalisten.

China

Vanaf vanochtend zijn de invoerheffingen voor China ingegaan. Trump wil het land dwingen om de productie en de verspreiding van de zeer verslavende pijnstiller fentanyl te stoppen. De heffingen van 10 procent komen bovenop de tarieven die al bestonden.

De Chinese regering heeft, in een reactie hierop, ook een importheffing aangekondigd. China gaat een importheffing van 15 procent rekenen voor alle kolen en aardgas (lng) die vanuit de Verenigde Staten naar het land komen. Voor ruwe olie en enkele andere producten, waaronder landbouwmaterieel, pick-uptrucks en verschillende andere grote voertuigen uit de Verenigde Staten, rekent het land een invoertarief van 10 procent.

De Chinese heffingen gaan vanaf maandag gelden. In een verklaring meldde Beijing dat de Amerikaanse heffingen „een ernstige schending” zijn van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). China heeft inmiddels een klacht ingediend bij de WTO. Daarmee wil Beijing „haar legitieme rechten en belangen verdedigen” tegen de Amerikaanse heffingen die volgens de regering van kwaadaardige aard zijn.

Trump zei gisteravond dat hij waarschijnlijk in de komende 24 uur met Beijing gaat praten over de heffingen op Chinese goederen. „Er bestaan geen winnaars in een handelsoorlog of een tarievenoorlog”, benadrukte eerder het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Buurlanden Canada en Mexico

Trump had ook voor Mexico en Canada heffingen aangekondigd, van 25 procent. Deze werden gisteren op het laatste moment met een maand opgeschort nadat beide landen maatregelen langs de grens hadden aangekondigd.

De Amerikaanse regering verklaarde eerder dat de heffingen zijn ingesteld om de nationale noodsituatie aan te pakken die verband houdt met de instroom van fentanyl, andere drugs en vreemdelingen in de VS. Canada komt met een plan van 1,3 miljard dollar om de grenzen te versterken met nieuwe technologie en meer middelen om de toevoer van fentanyl tegen te gaan. Mexico gaat 10.000 soldaten inzetten langs de grens met de VS om drugshandel te bestrijden.

In een verklaring op Truth Social bevestigt Trump dat de heffingen met 30 dagen worden uitgesteld. „Ik ben erg tevreden met dit eerste resultaat”, zei Trump. In deze maand zal er onderhandeld worden met de landen, liet hij ook weten. Het doel is om tot een deal te komen.

Reacties