België voor tweede dag op rij opgeschrikt door schietpartij bij metrostation

Brussel wordt al jaren geteisterd door drugshandel en het bijbehorende wapengeweld. Het geweld lijkt sinds vorig jaar nog verder te ontsporen. In 2024 waren er in totaal 89 schietpartijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan velen te maken hadden met de drugsoorlog. Eind 2023 ging het nog over 43 schietpartijen in het Brusselse.