Auto rijdt in München op menigte in, verdachte is asielzoeker uit Afghanistan

De verdachte van de aanrijding met tientallen gewonden in de Beierse hoofdstad München is een 24-jarige asielzoeker uit Afghanistan. Dat meldt de politie, die spreekt over 28 gewonden. De premier van Beieren heeft het over een vermoedelijke aanslag, melden Duitse media zoals de ARD.

De auto reed van achteren in op een groep actievoerders van de vakbond Verdi. Onder de gewonden zijn ook kinderen. De politie schoot op het voertuig om de chauffeur tot stoppen te dwingen.

Het incident vond plaats in aanloop naar de verkiezingen op 23 februari, waarbij migratie als belangrijk onderwerp geldt. Eerder dit jaar ontstond maatschappelijke onrust toen een Afghaanse man in een park in Aschaffenburg instak op mensen.

De antimigratiepartij AfD, die tweede staat in de peilingen, reageerde meteen op X en uitte het vermoeden dat de dader door de autoriteiten als geestesziek zal worden bestempeld, „net als de dader in Aschaffenburg”.

ANP

Reacties