Trump zal bij begrafenis Jimmy Carter zijn

Aankomend president Donald Trump is van plan om naar de begrafenis van Jimmy Carter te gaan. Oud-president Carter, die afgelopen weekend op 100-jarige leeftijd overleed, wordt volgende week in Washington begraven.

Trump viert oud en nieuw in zijn resort in Mar-a-Lago in Florida, waar een verslaggever hem vroeg of hij naar de begrafenis gaat. „Ik zal er zijn. We zijn uitgenodigd”, zei Trump.

Op zijn socialmediaplatform Truth Social zei Trump eerder al dat alle Amerikanen Carter dank zijn verschuldigd. Carter was van januari 1977 tot januari 1981 president namens de Democraten nadat hij de zittende Republikeinse president Gerald Ford had verslagen.

