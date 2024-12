Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poetin: geen tijd meer om dit jaar nieuw gascontract te tekenen

Er is geen tijd meer om nog dit jaar een nieuw contract met Oekraïne te tekenen voor het leveren van gas aan Europa, heeft de Russische president Vladimir Poetin donderdag gezegd. De Russische en Oekraïense staatsenergiebedrijven hadden in 2019 een overeenkomst getekend voor het leveren van gas aan Europa via de pijpleiding die door Oekraïne loopt, maar dat contract loopt eind dit jaar af.

Poetin heeft Oekraïne de schuld gegeven voor het naderende einde van de overeenkomst, omdat het land die niet zou willen verlengen. „Er is geen contract en het is onmogelijk om dit in drie tot vier dagen af te ronden”, zei Poetin tijdens een briefing op televisie. Daaraan voegde hij toe dat Oekraïne op deze manier Europa straft.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf vorige week aan dat zijn land geen Russisch gas zal doorvoeren, tenzij hij de garantie heeft dat het Kremlin er financieel niet van profiteert zolang de oorlog voortduurt. Sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel, levert Rusland veel minder gas aan Europa. Landen als Slowakije en Tsjechië krijgen nog wel gas uit Rusland.

Polen

Verder herhaalde Poetin dat Rusland bereid is via Polen gas aan Europa te leveren via de Yamal-pijpleiding. De gasdoorvoer via die pijpleiding is in 2022 gestopt.

Onder meer aanhoudende zorgen over het naderende einde van de levering van Russisch gas via Oekraïne zorgden eerder deze week voor het stijgen van de Europese gasprijs. De gasmarkt is erg gevoelig voor verstoringen van de leveringen. Ook de voorspelling van kouder weer in grote delen van Europa heeft de prijs opgedreven. Consumenten zullen dit overigens niet meteen merken in hun portemonnee.

ANP

Reacties