Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VS willen met sancties geldstromen naar Hamas stoppen

De Verenigde Staten hebben samen met het Verenigd Koninkrijk en Australië nieuwe sancties aangekondigd tegen Hamas. Het is de bedoeling om de geldstromen richting de Palestijnse militante beweging af te breken, schrijft het Amerikaanse ministerie van Financiën op de website.

Volgens de Amerikanen heeft Hamas meerdere manieren om aan geld te komen „om de terroristische activiteiten van de groep mogelijk te maken”. Zo zou de organisatie bijvoorbeeld met cryptocurrency werken. Het ministerie meldt dat de sancties zijn gericht op individuen en groepen die deel uitmaken van een heel netwerk dat meewerkt aan het doorsluizen van geld.

Het is het vijfde sanctiepakket dat de VS tegen Hamas hebben aangekondigd sinds de oorlog in de Gazastrook uitbrak op 7 oktober. Het Witte Huis heeft de aanval van Hamas sterk veroordeeld en steunt Israël in de strijd tegen de militanten. Hamas staat sinds 1997 op de Amerikaanse lijst met terroristische organisaties.

De Europese Unie kwam afgelopen vrijdag ook met een sanctiepakket tegen de financiers van Hamas.

ANP

Reacties