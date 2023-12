Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oekraïne zet zich af tegen Rusland en viert kerst op 25 december

Oekraïne viert voor het eerst officieel Kerstmis op 25 december en niet meer op 7 januari, zoals het eerder altijd deed. De draai symboliseert andermaal dat Kyiv zich op het Westen wil richten, niet op Rusland.

Het Oekraïense parlement koos afgelopen zomer om de datum van het kerstfeest officieel te veranderen „om afstand te nemen van het Russische erfgoed” en zodat Oekraïners „hun eigen leven kunnen leven met eigen tradities en feestdagen”.

In Rusland en veel voormalige Sovjetlanden wordt kerst traditioneel gevierd op 7 januari, omdat die landen overwegend orthodox-christelijk zijn en de Juliaanse kalender aanhouden. Oekraïne is overgestapt op de Gregoriaanse kalender, die katholieken en protestanten gebruiken en dus gangbaar is in Nederland en de rest van het Westen.

Al sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 is Oekraïne actief bezig om de politieke en culturele banden met Rusland en het Sovjetverleden te verbreken. De Oekraïense tak van de orthodoxe kerk brak bijvoorbeeld met de Russische kerk en de meeste kerken stonden gelovigen afgelopen jaar al toe om kerst te vieren op 25 december.

