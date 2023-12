Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nobelprijs uitgereikt aan kinderen opgesloten Iraanse winnares

De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt aan de twee kinderen van de in Iran opgesloten winnares Narges Mohammadi. De Iraanse mensenrechtenactiviste zelf was een dag voor de ceremonie in de Noorse hoofdstad Oslo in een driedaagse hongerstaking gegaan.

In een toespraak die door haar kinderen werd voorgelezen, zei Mohammadi ervan overtuigd te zijn dat het Iraanse volk uiteindelijk de autoritaire staat zal overwinnen. Volgens haar hebben de machthebbers hun „legitimiteit en publieke steun” verloren. Aanhoudend verzet en geweldloosheid zijn de beste strategieën om verandering te bewerkstelligen, aldus de 51-jarige. Ze beschouwt de verplichte hoofddoek voor vrouwen als het symbool van onderdrukking.

Het Noorse Nobelcomité had de vredesprijs toegekend aan de activiste voor haar geweldloze strijd „tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran” en de bevordering van de mensenrechten voor iedereen. De toekenning wordt gezien als een standje voor de streng islamitische leiders in Teheran.

De 17-jarige tweeling Kiana en Ali Rahmani nam een gouden medaille en een diploma in ontvangst tijdens een ceremonie in het stadhuis van Oslo die werd bijgewoond door honderden gasten. Bij de prijs hoort een cheque van omgerekend bijna 1 miljoen euro.

ANP

