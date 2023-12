Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Harvard-bestuurder biedt excuses aan om antisemitismerel

De bestuurder van de prestigieuze Harvard University, Claudine Gay, heeft publiekelijk excuses aangeboden voor opmerkingen die ze maakte in het Amerikaanse Congres en die in de VS werden beschouwd als antisemitisch. „Het spijt me”, zei Gay tegen universiteitskrant Harvard Crimson. „Woorden doen ertoe”, gaf de bestuurder toe.

Gay kwam in opspraak nadat haar op het Capitool gevraagd werd of oproepen tot genocide tegen Joden tegen het schoolbeleid is. De bestuurder gaf daar voorzichtig en juridisch antwoord op en zei dat het „van de context afhangt”. Twee andere voorzitters van vooraanstaande universiteit deden hetzelfde. Later voegden ze daaraan toe dat hun uitspraken niet betekenden dat men op de universiteiten met antisemitisme kan wegkomen.

Tegen Harvard Crimson zei Gay vrijdag dat ze „de tegenwoordigheid van geest had moeten hebben” om anders te antwoorden.

De antwoorden van de bestuurders leidden tot een storm van reacties in de VS, tot aan het Witte Huis aan toe. „Het is ongelofelijk dat dit gezegd moet worden: oproepen tot genocide zijn beestachtig en druisen in tegen alles waar we als land voor staan”, sprak Witte Huis-woordvoerder Andrew Bates.

ANP

