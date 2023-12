Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Guterres dringt in VN-Veiligheidsraad aan op wapenstilstand Gaza

VN-topman António Guterres heeft in de VN-Veiligheidsraad verklaard dat hij wil dat de raad zich inzet voor een staakt-het-vuren om humanitaire redenen in de Gazastrook. De vijftien lidstaten stemmen vrijdag nog over een resolutie waarin wordt opgeroepen tot een dergelijk bestand.

De bijeenkomst van de Veiligheidsraad wordt gehouden in opdracht van Guterres. Die deed als secretaris-generaal een zeldzaam beroep op Artikel 99 van het Handvest van de VN. Daarmee laat hij weten de oorlog tussen Israël en Hamas te zien als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid.

Er is volgens de secretaris-generaal geen effectieve bescherming van burgers in Gaza. Geen enkele plek zou meer veilig zijn. Israël voert massaal aanvallen uit op het gebied, waardoor volgens het door Hamas gecontroleerde ministerie van Gezondheid ongeveer 17.500 mensen zijn omgekomen. Volgens het ministerie sterven dagelijks tientallen gewonden omdat ze niet de juiste zorg krijgen.

De oorlog begon twee maanden geleden toen Hamas een enorme verrassingsaanval tegen Israël begon. Het geweld van de Palestijnse groepering is volgens Guterres niet te rechtvaardigen. In Israël zijn ongeveer 1200 doden gevallen. Maar Guterres stelt ook dat de acties van Hamas de „collectieve bestraffing” van Palestijnen niet rechtvaardigt. Hij dringt aan op de bescherming van burgers en de levering van levensreddende hulpgoederen.

De VN-Veiligheidsraad is er niet eerder in geslaagd een resolutie aan te nemen over de oorlog tussen Israël en Gaza. Een resolutie is aangenomen als minstens negen leden voor stemmen en de vijf permanente leden geen gebruikmaken van hun vetorecht. Het lijkt erop dat de Verenigde Staten, een van de permanente leden, mogelijk een veto zal indienen. Dat land zegt namelijk momenteel niet achter verdere actie van de Veiligheidsraad te staan.

ANP

