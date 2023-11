Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël bevestigt aanhouding directeur Al Shifaziekenhuis in Gaza

De Israëlische krijgsmacht (IDF) bevestigt dat directeur Mohammad Abu-Salmiya van het Al Shifaziekenhuis in Gaza is opgepakt. Dat werd eerder al gemeld door een afdelingshoofd van het ziekenhuis. De reden is volgens de IDF dat het ziekenhuis fungeerde als uitvalsbasis voor Hamas.

ANP

