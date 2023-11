Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël: 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten

De Israëlische gevangenisautoriteiten hebben naar eigen zeggen in de nacht van zaterdag op zondag 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten, nadat Hamas zeventien gijzelaars liet gaan. De gevangenenruil maakt deel uit van een akkoord over de gevechtspauze die vrijdag is ingegaan.

ANP

