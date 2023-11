Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas-bestuur in Gaza meldt inmiddels 13.300 doden

De Palestijnse beweging Hamas in de Gazastrook zegt dat er inmiddels meer dan 13.300 doden zijn gevallen door de Israëlische bombardementen op de dichtbevolkte kuststrook. Daaronder zijn ruim 5600 kinderen en 3550 vrouwen.

Meer dan 31.100 mensen zijn door de aanvallen gewond geraakt, aldus de melding. Het is niet bekend waar deze schatting op is gebaseerd. De gezondheidsdiensten in de strook stelden eerder al dat ze de tel niet meer bij konden houden. Mede door de afgesloten of gebrekkige communicatiemiddelen, kan vaak niet meer worden vastgesteld hoeveel mensen het slachtoffer zijn geworden van inslagen van bommen of raketten. Ook is het bergen of ophalen van slachtoffers door de bombardementen erg moeilijk geworden.

ANP

