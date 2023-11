Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ferrari van ruim 51 miljoen: op een na duurste auto ooit geveild

Op een veilig in New York is maandag een Ferrari 250 GTO uit 1962 verkocht voor 51,7 miljoen dollar (48,3 miljoen euro). Dat maakt de wagen de op een na duurste auto die ooit is geveild. De Ferrari was al 38 jaar in het bezit van een Amerikaanse verzamelaar, meldt veilinghuis Sotheby’s.

De duurste auto die ooit op een veiling werd verkocht, is en blijft een Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé uit 1955. Deze auto werd in 2022 geveild voor een recordbedrag van 143 miljoen dollar.

Het zou goed kunnen dat er privé nog meer is betaald voor een auto. Zo meldt nieuwssite Forbes dat er in 2018 nog 78 miljoen dollar werd neergelegd voor een Ferrari 250 GTO.

De wagen die maandag onder de hamer ging, is volgens Sotheby’s extra bijzonder omdat het de enige GTO met het motortype Tipo is waar door de Italiaanse autobouwer zelf mee werd geracet. Het veilinghuis noemt de wagen daarom “The One”. Onder meer de 24 uur van Le Mans werd ermee gereden.

Het veilinghuis had overigens gerekend op een nog hogere opbrengst. Sotheby’s verwachtte zeker 60 miljoen dollar. Wie de raceauto heeft gekocht, is niet duidelijk.

ANP

