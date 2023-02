Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef Charlie Hebdo-cartoon Turkije: ‘Geen Donald Duck, maar bijtend sarcasme’

Charlie Hebdo staat bekend om zijn satirische en dubbelzinnige cartoons. Het valt niet altijd bij iedereen in de smaak, maar dit keer werd de plank volgens velen flink misgeslagen. De aardbevingen in Turkije en Syrië zijn je vast niet ontgaan. Charlie Hebdo gaf gisteren een eigen draai aan deze gebeurtenis. En die schoot massaal in het verkeerde keelgat.

„Het is niet eens nodig tanks te sturen!”, schreef Charlie Hebdo gisteren onder een cartoon van een door de rampzalige aardbeving totaal verwoest Turkije. Lezers vragen zich af wat er mis is met de werknemers van het magazine. Zij spreken Elon Musk er zelfs rechtstreeks op aan: „Is dit geen schending van het twitterbeleid?!’’

Iemand zegt op Twitter: „Afgaand op de reacties denken veel mensen kennelijk nog steeds dat Charlie Hebdo een soort Donald Duck is, maar dit bijtende sarcasme is het blad ten voeten uit.”



Charlie Hebdo eerder bekritiseerd

Het is niet de eerste keer dat het magazine een bittere cartoon uitbrengt over een natuurramp. In 2016 verscheen een spottekening over de heftige aardbeving in Italië, waarbij 296 mensen om het leven kwamen. Daarbij verwees Charlie Hebdo met verschillende soorten pasta naar de verwondingen van de slachtoffers. „Het Franse magazine is geen harten aan het winnen”, beschrijft een twitteraar. Momenteel staat de dramatische teller van de aardbeving in Turkije en Syrië al op 9.600 doden.



Je suis Charlie

Door de cartoons die soms een racistisch tintje hebben, krijgt de redactie veel kritiek. In januari 2015 werden twaalf werknemers van het Franse kantoor doodgeschoten. Deze aanslag werd geclaimd door de Al-Qaeda-tak in Jemen. Er waren toen uiteraard geen kritische geluiden, maar bijval en steun vanuit de hele wereld. De spontane Je suis Charlie-beweging kreeg veel aanhangers. Door middel van de slogan betuigden mensen steun en kwamen in actie tegen geweld tegen journalisten. Echter, niet iedereen was het eens met deze quote. ‘Je ne suis pas Charlie’ kwam twee dagen na de aanslag in beweging. Deze aanhangers keurden de racistische, seksistische, islamofobe en ongegeneerde publicaties juist af.

De populairste reactie onder de cartoon van gisteren over Turkije, verwijst naar de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo in 2015: „Zelfs de Turken hadden steun betuigd aan Charlie Hebdo en vandaag durf je de spot te drijven met het lijden van een heel volk. Je moet echt lef hebben om dat te doen, terwijl er nog baby’s onder het puin op hulp wachten.’’