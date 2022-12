Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In dit land is het zo koud dat je huid ‘binnen minuten’ bevriest: ‘Zulke kou komt ééns in een generatie voor’

Als je bovenstaande kop leest, denk je misschien aan een land als Groenland of ergens anders waar het vrijwel altijd héél koud is. Maar dan zit je fout. Ook in (sommige delen van) de Verenigde Staten kunnen de temperaturen flink onder nul duiken. Experts komen met een waarschuwing voor mensen die zich buiten begeven met deze temperaturen, dat je huid binnen minuten kan bevriezen.

Terwijl mensen in ons land nog hoopten op een witte kerst (terwijl er op de dag voor kerstavond temperaturen rond de 10 graden zijn voorspeld), zijn ze in de VS met heel andere zaken bezig. Ook president Joe Biden waarschuwt voor de kou.

‘Huid bevriest binnen minuten’ door hevige kou in de VS

In de komende dagen zullen de temperaturen in vooral het noorden van de VS snel dalen. De BBC schrijft dat je huid dan binnen vijf tot tien minuten kan bevriezen. En alhoewel sneeuw en kou voor veel mensen klinkt als een leuke dag, is dit heel andere koek. Joe Biden over het noodweer: „Dit is serieus. Het is gevaarlijk en bedreigend, dit is niet zoals de sneeuwdag toen je een kind was.”

Gisteren veroorzaakten de zware sneeuwval, sneeuwstormen en bittere kou al chaos op wegen en vliegvelden. Zo’n 10.000 vluchten van de grofweg 45.000 dagelijkse vluchten in de Verenigde Staten waren gisteravond vertraagd of geannuleerd, meldt The New York Times. Ook vandaag zijn duizenden vluchten geannuleerd. Vooral de luchthavens van Chicago en Denver zijn hard getroffen. De snelweg Interstate 90, die in het noorden van de VS loopt, is over een lengte van ruim 300 kilometer afgesloten vanwege harde wind en sneeuwstormachtige omstandigheden.



This week tens of millions of Americans are about to experience one of the coldest days of their life. Wind chills as cold as -70F in Wyoming and Montana, negative wind chills as far south Austin, Texas, and even single-digit wind chills in the Florida Panhandle. Deadly cold. pic.twitter.com/MBmNxkM5yQ — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 20, 2022

-45 graden Celsius door bomcycloon

Het extreme weer zal waarschijnlijk een effect hebben op zo’n 200 miljoen Amerikanen. Daar waarschuwt de Amerikaanse weerdienst NWS voor. De temperaturen zakken tot -45 graden Celsius, waardoor er kans is op bevriezing van de huid. De plotselinge omslag van weer kan zelfs zo extreem zijn dat sprake is van een zogenoemde bomcycloon, waarbij de luchtdruk intens snel daalt.

De aanstaande storm wordt door de NWS omschreven als iets dat „ééns in een generatie” plaatsvindt en „wijdverspreide ontwrichtende en mogelijk verlammende effecten kan hebben in het midden en oosten van de Verenigde Staten”. Amerikaanse media berichten massaal over de effecten hiervan tijdens een van de drukste reisweken sinds het begin van de coronapandemie.

❄ Hoe voorkom je bevroren huid? In sommige delen van de VS kan je huid dus binnen minuten bevriezen als je buiten bent met zulke lage temperaturen. Maar wat als je écht het huis uit moet, bijvoorbeeld voor boodschappen? Dan doe je er goed aan om verschillende lagen kleding te dragen, waarvan de bovenste laag wind- en waterproof is. Zorg dat de kleding niet te strak zit en bescherm je gezicht met bijvoorbeeld een (bivak)muts en bril. Verder is het slim om zo kort mogelijk buiten te zijn en te blijven bewegen. Bevroren tenen en handen opwarmen moet langzaam gebeuren, bijvoorbeeld met een warm washandje.

In El Paso (Texas), waar veel ongedocumenteerde migranten op straat verblijven, zakt de temperatuur volgens de voorspellingen tot ruim -9 graden Celsius later deze week. Florida maakt zich op voor de koudste Kerstmis in dertig jaar.

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, waar inwoners beter zijn voorbereid op koud weer, maken de autoriteiten zich op voor extreme omstandigheden en stroomuitval.