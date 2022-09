Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wederopbouw van Oekraïne gaat een immens bedrag kosten

De kosten voor de wederopbouw en het herstel van Oekraïne zijn enorm. Die worden geschat op minstens 349 miljard dollar (347 miljard euro). Dat is nog niet alles: het bedrag zal vanwege de aanhoudende oorlog nog veel verder oplopen.

De Wereldbank meldt de schatting na een gezamenlijke evaluatie met onder meer de Oekraïense regering en de Europese Commissie. De oorlog in Oekraïne, ingezet door Rusland, duurt nu sinds eind februari (alle Metro-berichten erover zijn hier verzameld).

Veel behoeften in Oekraïne

Er is niet alleen een balans opgemaakt van de schade en verliezen, maar ook van de economische en sociale behoeften van Oekraïne tijdens en na de oorlog. Het betreft de eerste uitgebreide beoordeling van de gevolgen van de oorlog in twintig verschillende sectoren. Daarin wordt ook beschreven wat de financieringsbehoeften zijn voor een „veerkrachtig, inclusief en duurzaam” herstel en wederopbouw.

Bij de beoordeling is gekeken naar de periode van 24 februari en 1 juni. De fysieke schade wordt geschat op ruim 97 miljard dollar. Die schade is met name groot in de sectoren huisvesting, transport, handel en industrie. Het totaalbedrag van 349 miljard dollar is ruim 1,6 keer het bruto binnenlands product van Oekraïne in 2021. Ongeveer 105 miljard euro zou op korte termijn al nodig zijn voor de dringendste behoeften. Daarbij moet je denken aan scholen, ziekenhuizen en voorbereidingen voor de winter.



Good meeting with the North Atlantic Council to discuss our ongoing efforts to support Ukraine in its valiant struggle against Moscow’s unjustifiable war. @NATO Allies will stay united in our support for Ukraine and hold Russia accountable. pic.twitter.com/Lsq0rXZ3rz — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 9, 2022

‘Bemoedigende signalen van het slagveld’

De NAVO en de Verenigde Staten bespeuren inmiddels „bemoedigende signalen” van het slagveld in Oekraïne. Van een keerpunt willen Jens Stoltenberg (chef van de NAVO) en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nog niet spreken. Zij voelen zich echter wel gesterkt door het Oekraïense tegenoffensief.

De Oekraïners boeken „aantoonbaar echte vorderingen”, zei Blinken vandaag na een bezoek aan Stoltenberg op het hoofdkwartier van het westerse bondgenootschap. Niet alleen in het zuiden, maar er is nu ook „significante vooruitgang” in het oosten, rond Charkov, constateert hij. Blinken tekent wel aan dat het nog te vroeg is om te zeggen waar dit heengaat.

Ook Stoltenberg waarschuwt om de dag nog niet te prijzen, ondanks de bemoedigende tekenen. „Oorlog is van nature onvoorspelbaar.”