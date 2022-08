Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaccinatie zorgpersoneel België is nu verplicht, anders volgt ontslag

Zorgmedewerkers in België moeten verplicht een vaccinatie tegen corona hebben gekregen om hun werk te mogen doen. Vanaf vandaag geldt bij onze zuiderburen: ongevaccineerd personeel wordt ontslagen.

De ingangsdatum van de plicht werd met drie maanden opgeschoven. Landen zoals Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten hebben een Covid 19-vaccinatie voor bepaalde sectoren, waaronder de zorg, al eerder verplicht gesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk komt het verplicht vaccineren in de zorg eraan. De verplichting in België werd in januari aangekondigd.

Ontslag dreigt voor 50.000 gezondheidsmedewerkers België

Voor ongeveer 50.000 gezondheidsmedewerkers in België dreigde ontslag of zes maanden schorsing als zij op 1 april niet aan de verplichte vaccinatie hadden voldaan. Die datum werd uiteindelijk vandaag, 1 augustus. Uit een telling dit voorjaar bleek dat van de iets minder dan 540.000 medewerkers in de gezondheidszorg ruim 490.000 volledig tegen corona waren ingeënt. Dat maakte de Belgische Taskforce Vaccinatie toen bekend. „De laatste wettelijke stappen voor de verplichte vaccinatie van gezondheidswerkers worden momenteel gezet en in principe kunnen we de komende weken landen”, zei Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce. De Belgische regering bereikte in november een akkoord over verplichte vaccinatie voor de zorgsector. Vanaf 1 januari kreeg het zorgpersoneel drie maanden en later een half jaar de tijd alsnog een prik te halen.

💉 Hoe zit het in Nederland In ons land geldt een verplichte vaccinatie tegen corona voor het zorgpersoneel niet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldde vorig jaar: „Niemand is verplicht zich te laten vaccineren, maar zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen.”

Vaccinatie na nieuws vorig jaar nog snel gezet

Hoeveel Belgische zorgmedewerkers zich de afgelopen maanden alsnog hebben laten vaccineren, is niet bekendgemaakt. Sinds de aankondiging van de verplichting in de zomer van vorig jaar, deden veel gezondheidswerkers dat wel. De beslissing van de Belgische overheid over de vaccinatie leidde tot veel discussie. ‘Schending van de mensenrechten’, was een veelgehoorde kreet. De verplichting in de zorg kwam er echter toch.

Vaccineren leidt overal tot veel discussie, maar een dieptepunt was deze week in Oostenrijk. De arts Lisa-Maria Kellermayr werd vrijdag levenloos aangetroffen. Zij was zelf uit het leven gestapt. Kellermayr verscheen veel in de media om over de voordelen van vaccineren te vertellen en werd al tijden ernstig bedreigd door antivaxers. De arts kreeg al maanden politiebescherming, maar de angst was door die bedreigingen en beledigingen zo groot dat ze eind juni besloot haar praktijk te sluiten.