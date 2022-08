Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drugstest voor feestende Finse premier Sanna Marin: ‘Nog nooit gebruikt’

De Finse premier Sanna Marin heeft naar aanleiding van de ophef rondom een uitgelekt feestfilmpje een drugstest gedaan. Na de video rezen vermoedens over drugsgebruik, maar Marin ontkent in alle toonaarden drugs te gebruiken.

In Finland ontstond commotie nadat een filmpje uitlekte waarin Marin dansend en zingend met beroemde vrienden op een feestje zien is. Critici vinden het feestgedrag ongepast. Toch is er ook steun: genoeg Finnen vinden het normaal dat een jonge vrouw in haar vrije tijd aan het feesten is met haar vrienden. Het filmpje verscheen op een privé-account op Instagram en verspreidde zich daarna als een lopend vuurtje. Het is niet bekend wie de beelden openbaar maakte.



Sanna Marin ontkent gebruik van drugs stellig

De slechts 36-jarige regeringsleider vindt dat ze onterecht wordt beschuldigd van drugsgebruik. „Ik heb in mijn leven nooit drugs gebruikt”, zei ze tijdens een persconferentie. Marin zegt alleen alcohol te hebben gedronken en niets illegaals te hebben gedaan. De leider van nationalistische Finnenpartij (de grootste oppositiepartij in het Finse parlement) rook bloed en wilde dat de premier op drugsgebruik wordt getest. Finse media zeggen dat in de achtergrond wordt gesproken over drugs. Om de vermoedens in de kiem te smoren, heeft ze een drugstest gedaan. Volgende week weten we meer: dan wordt de testuitslag verwacht.

Finse premier vaker het onderwerp bij ophef

Marin was bij haar aantreden in 2019 de jongste regeringsleider ter wereld. Het is overigens niet de eerste keer dat ze onder vuur ligt. Haar feestgedrag is meestal de boosdoener. Zo kwamen feestjes in haar ambtswoning haar eerder op kritiek te staan. Ook ging ze in december naar een nachtclub na in contact te zijn geweest met een persoon die positief was getest op het coronavirus. Aanvankelijk kreeg ze het advies dat ze niet in quarantaine hoefde, maar dat werd later gewijzigd. Marin zag het nieuwe advies te laat. Ze heeft publiekelijk haar excuses aangeboden voor dat incident.