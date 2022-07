Ollongren biedt ‘diepste excuses’ aan voor genocide Srebrenica

De Nederlandse regering biedt haar „diepste excuses” aan voor het feit dat zij samen met de internationale gemeenschap de genocide in Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen. Minister van Defensie Kajsa Ollongren deed dat in een toespraak tijdens de jaarlijkse herdenking in Bosnië en Herzegovina.

In juli 1995 namen Bosnisch-Servische troepen de enclave Srebrenica in die onder bescherming stond van Nederlandse blauwhelmen. Bosnische moslimmannen en -jongens werden weggevoerd en meer dan 8000 van hen werden gedood.

Genocide Srebrenica

Volgens Ollongren had de internationale gemeenschap beloofd om de mensen in de enclave te beschermen. „In de veronderstelling dat het genoeg zou zijn. Ook Nederland deed daaraan mee, met de beste intenties”, zei de minister in Potocari. Ze zei het leed van de nabestaanden niet te kunnen wegnemen. „Maar wat we wel kunnen doen is de herinnering recht in de ogen kijken.”

„De afschuwelijke genocide is de schuld van slechts één partij: het Bosnisch-Servische leger. En gelukkig zijn belangrijke verantwoordelijken inmiddels berecht door het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in Den Haag.” Toch vond ze excuses gepast, gezien de gedeelde internationale verantwoordelijkheid van Nederland „voor de situatie waarin dit kon gebeuren”.

De organisatie achter de Srebrenica-herdenking in Den Haag noemt het „fantastisch” dat de Nederlandse regering na 27 jaar excuses biedt aan de nabestaanden van de genocide in Srebrenica. „Wat fantastisch dat die erkenning eindelijk is gekomen, ik heb kippenvel”, zegt Leila Prnjavorac namens de Nationale Herdenking Srebrenica Genocide. Volgens Prnjavorac hebben de nabestaanden hier heel lang op gewacht.

Ook Mark Rutte bood excuses aan

Vorige maand bood Mark Rutte excuses aan aan de Dutchbat-veteranen voor hun missie die „gaandeweg onuitvoerbaar bleek”. „De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten”, zei de premier. Volgens Ollongren werken nabestaanden van Srebrenica en de Dutchbat-veteranen „met één stem” aan een nationaal monument in Den Haag voor de genocide.

Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde oorlogsmisdadiger Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic tot een celstraf van veertig jaar. Later werd dat in hoger beroep levenslang. Karadzic gaf leiding toen de genocide plaatsvond in Srebrenica, waar duizenden moslimmannen omkwamen. Srebrenica staat bekend als een van de grootste genocides in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De oud-president ontkent de daden van zijn militairen en zegt dat hij nooit opdracht gaf tot de gruwelijkheden die plaatsvonden.