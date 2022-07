Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noodtoestand in New York om apenpokken, Spanje meldt tweede sterfgeval

De Amerikaanse staat New York heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het snel toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Gisteren stond de teller in deze staat op 1383 besmettingen. Volgens gouverneur Kathy Hochul is dat een kwart van het totaal aantal besmettingen in de Verenigde Staten.

De noodtoestand, die in elk geval tot 28 augustus duurt, maakt het mogelijk om meer groepen mensen te vaccineren tegen apenpokken. Zo komen nu ook apothekers, vroedvrouwen en medewerkers van hulpdiensten in aanmerking voor vaccinatie tegen het virus. Ook wordt de registratie van ziektegevallen verbeterd, zodat de gezondheidsautoriteiten sneller kunnen reageren.

Apenpokken direct gevolg voor volksgezondheid

New York verklaarde donderdag apenpokken tot een direct gevaar voor de volksgezondheid. De stad San Francisco, waar 261 besmettingen zijn geteld, voerde ook de noodtoestand al in. Volgens de federale gezondheidsdienst CDC zijn in de Verenigde Staten inmiddels ruim 4900 gevallen van apenpokken gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie riep apenpokken vorige week uit tot een wereldwijde gezondheidscrisis. Wie het virus oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat er uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie.

Spanje meldt tweede sterfgeval

En ook dichter bij huis grijpt het virus om zich heen. In Spanje is inmiddels een tweede sterfgeval door de ziekte gemeld. „Van de 3750 patiënten zijn er 120 in het ziekenhuis opgenomen en zijn er twee overleden”, zo meldde het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.

De meeste besmette mensen in Spanje zijn man, de gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Kort voor Spanje meldde ook Brazilië een eerste sterfgeval als gevolg van het apenpokkenvirus. Dat was de eerste dode buiten Afrika in de huidige uitbraak die een kleine twee maanden geleden in Europa begon.

In Nederland hebben inmiddels 878 mensen het virus opgelopen, zo meldt het RIVM. De meeste positieve tests zijn in de regio’s Amsterdam en Den Haag.