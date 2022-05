Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Update in de Madeleine McCann-zaak: verdachte claimt alibi te hebben

Er is een nieuwe update in de Madeleine McCann-zaak: de Duitse man die onlangs als verdachte is aangemerkt, claimt een alibi te hebben voor de avond waarop het 3-jarige meisje verdween. Dat gebeurde vijftien jaar geleden in Portugal.

Volgens Britse nieuwszender Sky News beweert de verdachte, Christian B., dat hij seks had met een vrouw die hij de volgende dag naar het vliegveld bracht. Dit is dan ook zijn alibi.

Onbekende alibi in zaak Madeleine McCann

De 44-jarige B. heeft gezegd dat hij met de vrouw op weg naar het vliegveld van Faro door de politie werd gestopt om gefotografeerd te worden. De vrouw werd volgens hem later op de luchthaven opgepakt omdat ze pepperspray bij zich had. Hiervoor moest ze in de rechtbank verschijnen.

B. kon zich de volledige naam van de vrouw aanvankelijk niet meer herinneren. Hij zou haar nu wel kunnen identificeren, schrijft Sky News. Een Duitse aanklager die bij het onderzoek betrokken is, heeft tegen de zender gezegd dat B. zijn alibi nog niet heeft gedeeld met de onderzoekers van de zaak.

De Duitse politie heeft nu ook een foto gevonden van de vrouw in B.’s kampeerbusje. Hier hebben ze volgens de verdachte seks in gehad. De foto is gevonden tijdens een onderzoek naar verkrachting. B. werd drie jaar geleden in Duitsland namelijk al veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar.

Zoektocht naar het meisje

De ouders van Madeleine zeggen dat ze is verdwenen tussen 21.00 en 22.00 uur. Christian B. houdt vol dat hij rond die tijd al vele kilometers had gemaakt langs de kust richting het oosten. De leider van het onderzoek zegt het volgende over B.: „Ik neem aan dat als hij iets heeft dat hem vrijpleit, hij het vroeg of laat met ons zal delen en we zullen het dan bekijken. Wat er dan gebeurt, dat zullen we wel zien.”

Het Britse meisje verdween in mei 2007. Ze was toen met haar ouders in het vakantieoord Praia da Luz in de Algarve. Sindsdien is er veel onduidelijk. Wat is er gebeurd en is ze overleden? Duitse onderzoekers zijn helaas overtuigd van dat laatste.