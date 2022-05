Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Denemarken jaagt op 24-jarige Nederlander die man oor afsneed

De politie van Denemarken is hard op zoek naar een 24-jarige Nederlander die een Deen een oor heeft afgesneden. En dat niet alleen…

Onze landgenoot wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord en een steekincident eerder deze maand in Kopenhagen. Het slachtoffer van het laatste delict raakte ernstige gewond, maar is buiten levensgevaar. De Telegraaf meldt dat het gaat om Mohammed O.

Eén slachtoffer overleed in ziekenhuis

Beide misdrijven vonden plaats op zondag 15 mei in Kopenhagen (Metro omschreef de stad vorig jaar op basis van een onderzoek, ‘als veiligste stad ter wereld‘. Het 28-jarige slachtoffer van de moord werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ondanks medische hulp kwam hij te overlijden. Diezelfde dag werd een andere man (25) in een appartement in de oude binnenstad meermaals in zijn lichaam gestoken. Ook werd zijn wang opengesneden en is zijn linkeroor afgesneden.

Media in Denemarken melden dat de politie in beide zaken twee dezelfde verdachten in beeld heeft. Behalve de Nederlander gaat het om een 20-jarige man. Hij is al aangehouden. Het is niet duidelijk waar de Nederlander nu is. Een woordvoerder van de Deense politie meldt dat hij op bezoek was in Denemarken en vermoedelijk het land inmiddels heeft verlaten. Er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deense politie zoekt Nederlander wegens brute mishandeling https://t.co/0PmaM4gD6t — NOS (@NOS) May 21, 2022

Nederlander uit Denemarken gevlucht

De Nederlandse verdachte zou mogelijk via Zweden, Noorwegen en Duitsland zijn gereisd of nog in een van die landen verblijven. Vanwege zijn band met Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt ook in deze landen naar hem gezocht. „Veel landen proberen hem te vinden”, aldus de woordvoerder. „Dit soort geweld zie je hier niet veel.” De mishandeling wordt omschreven als „bijzonder wreed”.

De Deense politie denkt dat de Nederlander gevaarlijk is en zegt dat mensen hem niet zelf moeten benaderen. „Als iemand hem ziet, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de politie.” De politie heeft in de zoektocht naar de man zijn volledige naam en foto’s van hem gepubliceerd.