Race tegen de klok: reddingswerkers zijn bijna bij kleuter Rayan

De reddingswerkers in Marokko zijn vandaag verwikkeld in een race tegen de klok om de 5-jarige kleuter Rayan te bereiken. Het jongetje zit al dagen vast op de bodem een metersdiepe put. De hulpverleners zijn volgens de autoriteiten nog zo’n twee meter verwijderd van de jongen.

De 5-jarige Rayan zit sinds afgelopen dinsdag vast op zo’n 32 meter diepte. Hij viel toen in de put in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers werken sindsdien dag en nacht om de kleuter te kunnen bereiken. Ze hebben inmiddels een enorm gat gegraven naast de put en maken nu een tunnel naar de plek waar het jongetje vastzit.

Veel onduidelijkheid over toestand Rayan

Over de toestand van Rayan bestaat veel onduidelijkheid. De autoriteiten maakten vandaag bekend dat op camerabeelden te zien is dat het kind op zijn zij ligt. Het zou onmogelijk zijn om met zekerheid te zeggen of hij nog leeft. Marokkaanse media hadden bericht dat het afgelopen week wel lukte om zuurstof en water bij de kleuter te krijgen.

Op videobeelden was eerder te zien dat hij nog in leven is. Er staan medici klaar om Rayan op te vangen als hij uit de put kan worden gehaald en een politiehelikopter is gereed om het kind over te brengen naar het ziekenhuis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moroccan rescuers were only metres away on Saturday in their increasingly urgent but carefully-managed effort to rescue a five-year-old boy trapped underground in a remote village https://t.co/QIE0e2Kb84 #Ighrane pic.twitter.com/cF5Hu5yp9k — AFP News Agency (@AFP) February 5, 2022

Reddingswerkers stuiten op rotsblok

De slotfase van de reddingsoperatie verloopt moeizaam omdat de reddingswerkers vrezen voor instorting. Ook waren reddingswerkers tijdens het graven gestuit op een rotsblok. Daar moesten ze omheen werken en dat zorgde voor veel vertraging. „We hopen dat we niet nog meer rotsblokken tegenkomen”, zei het hoofd van de operatie volgens persbureau AFP.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een sterk en massief gesteente dat zich in het horizontale gat (op de weg naar #Rayan) bevond, heeft de reddingswerkers afgelopen nacht drie tot vier uur bezig gehouden. Gelukkig is dat stuk er nu uit en heeft het niet voor aardverschuiving gezorgd.#PrayForRayan#SaveRayan pic.twitter.com/5lCXY3A2n8 — Ayoub Balah (@BalahAyoub) February 5, 2022

In de omgeving hebben zich honderden bezorgde omwonenden verzameld. Een familielid van de jongen zei tegen persbureau Reuters dat de familie afgelopen week besefte wat Rayan was overkomen, doordat het kind na zijn val begon te huilen. Daarna lieten ze een telefoon met geactiveerd licht en camera in de put zakken. „Hij huilde en riep: haal me eruit”, vertelde de man.