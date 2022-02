Hoogste IS-leider omgekomen door zelfmoordaanslag en nadering Amerikaanse leger

De hoogste leider van IS is vannacht in het noodwesten van Syrië om het leven gekomen, claimt het Witte Huis. Die is vanmiddag in een verklaring naar buiten is gebracht. Het is alleen niet duidelijk of de commando’s de leider hebben omgebracht.

President Biden brengt later vandaag een officieel statement naar buiten.

Statement Witte Huis

Het Witte Huis schrijft in het statement dat Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi „van het slagveld is verwijderd”. Daarnaast zijn er berichten naar buiten gekomen over het feit dat hij bij de dreiging van het Amerikaanse leger, in het bijzijn van zijn gezin en een aantal andere aanwezigen, een bom tot ontploffing heeft gebracht. Voor zover bekend is iedereen hier bij om het leven gekomen.

Al-Hashimi is sinds 2019 leider van de terreurgroep. Hij nam de rol over van Abu-Bakr al-Baghdadi, die zelfmoord pleegde toen hij op de vlucht sloeg voor Amerikaanse commando’s.

Geen Amerikaanse slachtoffers, wel lokale burgers

Het Pentagon heeft vanochtend vroeg gemeld dat er tijdens de aanval geen Amerikaanse slachtoffers gevallen zijn. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland de situaties in Syrië in de gaten houdt, zijn onder de lokale bevolking zeker negen mensen om het leven gekomen, waaronder twee kinderen.

Een andere groep met reddingswerkers (Syria Civil Defence), de Witte Helmen, brengt naar buiten dat er zeker 13 doden zijn gevallen, waaronder 6 kinderen.

Vanmorgen kwam er ook Nederlands nieuws uit Syrië. Nederland blijkt vijf vrouwelijke Syriëgangers met hun (in totaal elf) kinderen te hebben opgehaald uit een Syrisch vluchtelingenkamp.