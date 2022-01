Chinese miljoenenstad gaat alle inwoners in één dag testen op corona

De Chinese miljoenenstad Tianjin, vlak bij Beijing, gaat in één dag alle inwoners testen op corona. Tot die tijd moeten alle bijna 15 miljoen inwoners binnen blijven.

De enorme operatie moet binnen 24 uur klaar zijn. Om 07.00 uur vanochtend (lokale tijd) begon het testen. Alleen mensen die korter dan 48 uur geleden zijn gevaccineerd tegen corona, hoeven geen test te ondergaan.

Twintig mensen besmet met corona

Het besluit om alle inwoners van de stad te testen op corona kwam nadat er twintig besmettingen in de stad werden ontdekt. Volgende de Chinese lokale autoriteiten gaat het in zeker twee gevallen om een ‘lokale’ omikronvariant, die niet lijkt op eerdere besmettingen met de geïmporteerde omirkronvariant. Waar de twee besmette mensen het virus hebben opgelopen is niet duidelijk. Ze zouden niet gereisd hebben.

Volgens de Chinese krant Global Times werden op de twee grootste universiteiten in de stad de meeste besmettingen gevonden. Mensen mogen de campussen niet verlaten of betreden. Ook zijn alle examens voorlopig uitgesteld.

Autoriteiten verwachten meer besmettingen

De Chinese autoriteiten verwachten dat er inmiddels al veel meer mensen besmet zijn met corona. Hoewel na de ontdekking van de twintig besmette mensen op zaterdag meteen actie werd ondernomen, is de kans groot dat andere mensen inmiddels ook besmet zijn.

Vanwege de uitbraak van het virus liggen sommige metrolijnen in de stad tijdelijk stil. Ook zijn er 144 vluchten van en naar Tianjin gecanceld.

Beijing heeft inmiddels de controle van reizigers vanuit Tianjin aangescherpt. Forenzen hebben speciale documenten nodig om Beijing binnen te komen. Ook proberen autoriteiten mensen over te halen om terug te keren en thuis in quarantaine te gaan en vanuit huis te werken.

Chinese autoriteiten zijn extra voorzichtig nu de Olympische Winterspelen voor de deur staan. Doordat veel forensen pendelen tussen Tianjin en Peking, is het risico op verspreiding van het virus groot.